Exclusief voor abonnees

Eventsporters missen vertrouwde sportleven: “Silosport of bubbelfitness hopelijk niet de toekomst”

Sven Spoormakers

10 mei 2020

16u20

0

Geen Antwerp Ten Miles. Geen Ronde van Vlaanderen Cyclo. Geen 20 km door Brussel. Maar ook geen plaatselijke jogging, uitgepijlde wielertoeristenrit of bedrijventriatlon. Het verbod op massa-evenementen hakt ook stevig in op de sportactiviteit van de Vlaming. “Zolang we in een anderhalve meter-samenleving zitten, blijft het silosport of bubbelfitness. Dat is hopelijk niet de toekomst van sport.”