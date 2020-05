Eventsector krijgt gedragscode en 'veiligheidsmatrix' voor veilige heropstart ES

10 mei 2020

19u43

Bron: Belga 8 Met het oog op een veilige heropstart zal de evenementensector een gedragscode krijgen en een wetenschappelijk getoetst Event Risk Model (ERM) dat het veiligheidsrisico in kaart brengt. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zondag.

Door de coronacrisis verwacht de hele Belgische eventsector dit jaar een omzetverlies van 54 procent tegenover vorig jaar. De organisatoren van evenementen verwachten een verlies van 1,3 miljard euro, de toeleveranciers van evenementen zeggen meer dan 3,6 miljard euro te zullen verliezen.

Veilige heropstart

De hele sector is vragende partij om opnieuw op te starten, maar dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren, benadrukt minister Demir. "Events zullen er in de 'anderhalvemetermaatschappij' in elk geval volledig anders uitzien en ook anders moeten voorbereid worden. Ook voor lokale besturen, die veelal de toelatingen verlenen voor evenementen, is dat uitdagend.”

Daarom werkte Demir samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC, Febelux, BESA & BECAS), Toerisme Vlaanderen en EventFlanders een relanceplan uit. De bedoeling, zo legt Hans Perquy van de Alliantie uit, is om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze veilig terug te kunnen opstarten. De hoeksteen van het relanceplan wordt gevormd door enerzijds een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt en anderzijds een Event Risk Model (ERM) - een matrix die aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van een event in kaart brengt. De gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement.

Volgens de woordvoerder van Demir wordt nog uitgezocht welke vorm het ERM het beste aanneemt. "Wordt het een online instrument of niet? En wat is het handigst voor de lokale besturen, die er ook gebruik van moeten kunnen maken?" Demir zelf zegt dat het ERM al aan de GEES (de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie) is voorgelegd voor feedback. Een van de leden van de GEES, viroloog Marc Van Ranst, toonde zich tijdens een interview in De Zevende Dag (één) alvast enthousiast.

Demir zegt dat ook haar Waalse en Brusselse collega-ministers de noodzaak van een instrument als het ERM inzien. Hoe dan ook zal het instrument gratis ter beschikking worden gesteld van zodra de experten het licht op groen zetten. Over een mogelijke startdatum voor de organisatie van evenementen spreekt Demir zich nog niet uit. Daarover werkt ze samen met de sectoren, met diverse virologen en met haar collega-ministers een voorstel uit. "Alles hangt tenslotte af van de evoluties van de COVID-19-curve en de verbetering van de cijfers", luidt het.

Toerisme

Zaterdag raakte al bekend dat Demir aan een spreidingsplan werkt voor toeristen die deze zomer niet naar het buitenland op reis kunnen gaan en in eigen land moeten blijven. Een onderdeel daarvan is het 'Ontdek Vlaanderen'-platform, met daarbij een druktebarometer waarop mensen kunnen zien waar en wanneer het druk is.

Morgen/maandag zit Demir samen met de kustburgemeesters en de West-Vlaamse provinciegouverneur om te bekijken of ze tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen voor dagjestoeristen en de tweedeverblijvers.

