Eventsector in open brief: “Na 120 dagen zonder perspectief slaat de onrust om in radeloosheid”

16 juli 2020

18u04 6 Verdere versoepelingen blijven na de Nationale Veiligheidsraad van gisteren uit, waardoor er nog geen datum voor de heropstart van de evenementensector in het vooruitzicht is, stilaan tot woede van de eventsector. In een open brief gericht aan ministers, artsen en virologen ziet de Alliance Belgian Event Federations de evenementensector "opgeofferd in functie van andere sectoren”. “Na meer dan 120 dagen zonder perspectief slaat de onrust om in radeloosheid, dat is de stap voor woede. Die woede zou zelfs nu reeds terecht zijn”, klinkt het.

De integrale open brief namens de eventsector

“Ik kan die mensen hun frustratie zeer goed begrijpen, die mensen zijn zéér professioneel, Ik ben er zeker van dat zij - grote evenementen zelfs - zeer professioneel en veilig kunnen organiseren. Vaak veiliger dan kleine evenementen die ad hoc georganiseerd worden.” Prof Marc Van Ranst - VRT Journaal 13u woensdag 15 juli 2020.

Beste Professor Van Ranst,

Hartelijk dank voor de lovende woorden voor onze sector.

Beste Professoren, Dames en Heren Ministers,

U kan zich niet inbeelden welke impact uw beslissing heeft op de 80.000 mensen in onze sector. Na meer dan 120 dagen zonder perspectief slaat de onrust om in radeloosheid, dat is de stap voor woede. Die woede zou zelfs nu reeds terecht zijn. Wij zien onze dierbare eventsector opgeofferd in functie van andere sectoren.

Mensen mogen terug reizen op vraag van de toeristische sector, echter wij als eventsector zijn slachtoffer van deze beslissing. Wij kunnen dit niet aanvaarden.

Wij controleren de bezoekers van onze events aan de ingang, en niet aan de uitgang !

Zou het niet logischer zijn om reizigers die België binnen komen te controleren ipv diegene die vertrekken.

Of verbied gewoon mensen om te vertrekken, dat voorkomt de import van het virus en verhoogt de toeristische inkomsten voor ons land.

Wij zullen binnenkort met lede ogen moeten toezien hoe een massa mensen in de winkelstraten door elkaar zal lopen op ‘koopjesjacht’.

En nadien zal u ons als eventsector nog meer opsluiten omwille van ‘de verhoogde cijfers’.

Winkels, shoppingcentra, luchthavens hebben minder efficiënte crowd-control, zonering, timeslots dan onze events.

Wij moeten niet de analyse maken van andere sectoren, maar in onze sector kunnen we u meegeven dat veiligheid, crowd control en anticiperen een tweede natuur is.

‘Safety’ staat centraal in onze sector en in onze opleidingen.

Waarom wantrouwt u onze sector dan ? Omdat er één onverlaat in Puurs zich ronduit schandalig gedragen heeft?

Beste Artsen,

U hebt als arts ook een verantwoordelijkheid over het economisch welzijn van uw ‘patiënten’.

Een patiënt die u vraagt ‘ wanneer zal ik terug mogen of kunnen gaan werken’ heeft geen medisch antwoord nodig maar een perspectief, een eerlijk antwoord, een mentale en realistische opkikker.

Wij zijn met 80.000 mannen en vrouwen, 3000 bedrijven uw ‘patiënten’, zo groot maar ook concreet is uw ‘macht’.

U kan ons geen haast verwijten, na 120 dagen is zowat de hele Belgische industrie, retail, scholen, horeca ea heropgestart.

Wij vragen nogmaals - met aandrang en respect - een fysieke live meeting, mét mondmaskers én met onze mensen rond tafel, op locatie, datum en uur naar keuze.

Maar met voldoende tijd om alle vragen van onze sector structureel en pragmatisch door te spreken.

Vragen over morgen, over de zomer, maar ook voor september/oktober/november/december en 2021.

Laat ons onmiddellijk grondig alle scenario’s bespreken. Onze job is plannen en organiseren, laat ons maar onmiddelijk de scenario’s voor 2021 ook overleggen.

Beurzen en congressen voor dit najaar worden verplaatst naar steden als Breda en Rijsel, simpelweg omdat de overheid in die landen structureel wél inzicht heeft in de belangen van deze sector. Bruno Schaubroeck (Alliance Belgian Event Federations)

Beste Politici,

België kan onze meer dan 80.000 arbeidskrachten goed gebruiken, onze sector was kerngezond, winstgevend en dynamisch. Wereldspelers die u vaak een podium geven.

Beurzen en congressen voor dit najaar worden verplaatst naar steden als Breda en Rijsel (Lille), simpelweg omdat de overheid in die landen structureel wél inzicht heeft in de belangen van deze sector.

Binnenkort zullen Belgen massaal naar concerten in het buitenland trekken.

Zelfs de Belgische bedrijven uit onze sector zullen in het buitenland vlugger aan het werk kunnen gaan dan in hun ‘Homeland’.

De kabinetten hebben ons de laatste weken uitstekend geholpen. De dossiers liggen op tafel. Het CERM-model werkt en kan aangepast worden.

Meer dan 14.000 simulaties in minder dan twee weken werden door de sector gedaan. Enkel met vertrouwen en respect geraken we vooruit. Met inzicht en overleg. Met goede afspraken. Zelfregulerend.

Politici u dient zich nu te engageren ten opzichte van onze sectoren.

Beste Virologen,

Jullie dienen verschrikkelijk vermoeid te zijn na deze gigantische - én complexe - opdracht in functie van het welzijn van ons land, wij respecteren dit. Wij willen hier al werkend uit geraken.

Wij zullen als sector met heel concrete vragen aan tafel schuiven.

Wij bereiden deze paper voor.

Realistisch, ambitieus maar ook verantwoordelijk.

Wij kijken uit naar een datum en uur van afspraak.

Met vriendelijke groeten,

Oprechte dank,

Bruno Schaubroeck

Woordvoerder Alliance Belgian Event Federations

