Evenementensector slaat noodkreet: “Tomorrowland en Rock Werchter zijn maar het topje van onze piramide”

Steven Swinnen

17 juni 2020

12u06

De evenementensector voert een strijd op leven en dood. Ruim 3.200 bedrijven, 80.000 jobs en een jaarlijkse omzet van 9 miljard euro zijn door corona in gevaar. “Als het over ons gaat, denkt iedereen altijd spontaan aan de zomerfestivals, maar dat is maar het topje van onze piramide. Als we niet snel weer mogen starten gaan 9 op de 10 bedrijven overkop.”