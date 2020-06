Evenementensector: "Nú een datum of dit jaar geen events meer" FME

15 juni 2020

00u00 1 Elk jaar zijn er in België zo'n 70.000 evenementen. Het coronavirus heeft bij heel wat organisaties stokken in de wielen gestoken, maar ook het lot van toekomstige events blijft onzeker. "Geef ons nú een datum voor de heropstart. Anders zullen er dit jaar géén events meer zijn."

De evenementensector smeekt de overheid om perspectief te scheppen. "Een event organiseren neemt zeker twee maanden in beslag. Nú moeten we weten of we vanaf september weer een bedrijfsfeest, een klantenbijeenkomst of een congres mogen organiseren. Anders gaat er in 2020 geen enkel evenement meer door", zegt Bruno Schaubroeck van de Alliantie van Belgische Eventfederaties.

De sector voelt zich over het hoofd gezien. "Er zitten goede fiscale maatregelen in de pijplijn. Maar nu valt de eventsector volledig buiten de steunmaatregelen. Zo ontving een café door de Vlaamse hinderpremie al 13.000 euro. Bedrijven in de eventsector krijgen alleen de eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Met de blijvende onduidelijkheid stijgt de kans op faillissementen elk uur. Wij zijn alvast klaar voor een veilige heropstart."

De sector heeft daarvoor een model opgesteld. Samen met virologen Marc Van Ranst en Erika Vlieghe wordt dat nu op punt gesteld. Vandaag zit de sector samen met de ministers Alexander De Croo (Open Vld), Denis Ducarme (MR) en Hilde Crevits (CD&V). Zij hopen snel een datum naar voren te kunnen schuiven.