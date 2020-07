Evenementensector: "Als beslissing volgende week niet valt moeten we najaar opgeven” SVM

15 juli 2020

15u36

Bron: Belga 27 Dat de Nationale Veiligheidsraad nog geen datum voor de heropstart van de evenementensector in het vooruitzicht heeft gesteld is teleurstellend. Dat zegt Bruno Schaubroeck van de Alliance Belgian Event Federations, die de federaties van de verschillende takken van de evenementensector verenigt.



De Nationale Veiligheidsraad nam vandaag geen beslissing over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen vanwege het stijgende aantal besmettingen. Volgende week, op donderdag 23 juli, komt de raad opnieuw samen.

"Dat we nog geen duidelijkheid hebben, is teleurstellend", zegt Schaubroeck. "Maar we begrijpen dat de volksgezondheid altijd op de eerste plaats komt. Niemand kan zich daar boven stellen, dus we zullen nog een week geduld hebben.”

“Laatste kans”

Maar volgende week is echt wel de laatste kans, benadrukt Schaubroeck. "We zijn ondertussen vier en een halve maand ver", zegt hij. "Als de duidelijkheid er volgende week niet komt, dan moeten we het najaar opgeven en dan zit de hele sector uiteindelijk een jaar zonder werk." Schaubroeck wijst er ook op dat vakbeurzen in onze buurlanden wel mogen doorgaan en dat sommige beursorganisatoren overwegen om uit ons land weg te trekken.

De evenementenalliantie zal dan ook snel weer contact opnemen met de GEES, de expertengroep voor de afbouw van de coronamaatregelen. "We geloven absoluut dat we er samen met de virologen uit kunnen geraken", aldus Schaubroeck. "We waren er vandaag klaar voor om dit op een professionele manier op te starten, met mondmaskers en met een aantal strikte afspraken.”

