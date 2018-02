Even veel verkeershinder na verschillende ongevallen avh; Toon Royackers

21 februari 2018

16u14

Bron: Verkeerscentrum; eigen berichtgeving 0 Even dreigde de avondspits in de soep te draaien na een ongeval op de Brusselse binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Daar waren vier van de zes rijstroken versperd. Ook in Antwerpen stond een file na een twee ongevallen op de R1.

Het verkeer kon in Sint-Stevens-Woluwe even over slechts twee rijstroken op de Brusselse binnenring. Intussen is de rijweg weer vrijgemaakt, maar hou zeker rekening met een uur vertraging vanaf Dilbeek.

#R0 Het ongeval op de Binnenring te St.-Stevens-Woluwe is afgehandeld. Hou rekening met meer dan 1u file vanaf Dilbeek. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Na een ongeval op de R1 ter hoogte van Viaduct Merksem gebeurde op ongeveer dezelfde plaats op de R1 nog een ongeval. Daar waren even twee rijstroken versperd, maar de ongevallen zijn intussen afgehandeld.

Ook op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder deed zich deze namiddag een zwaar verkeersongeval voor met twee vrachtwagens. Een trucker merkte een korte file te laat op, en knalde op een voorligger. Brandweerzone Oost Limburg moest één van de bestuurders bevrijden. Hij is inmiddels met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Inmiddels is de rijweg weer open voor het verkeer. Er staat wel nog een lange file van voor Genk.