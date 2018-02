Even regen, maar na de middag weer droog TK

15 februari 2018

06u50

Bron: Belga

Vandaag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. In de Ardennen en Belgisch Lotharingen valt smeltende sneeuw met lokaal aanvriezende regen. Geleidelijk verlaat deze storing ons land via het zuidoosten, later gevolgd door enkele plaatselijke buien.

In de namiddag wordt het overwegend droog vanaf het westen. Er komen nog voor de middag opklaringen in het westen en in de namiddag ook in het centrum. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen en het centrum. Dat meldt het KMI.

Vanavond verschijnen er brede opklaringen en blijft het droog. Donderdagnacht is het lichtbewolkt met in Hoog-België plaatselijk vorming van aanvriezende mist. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er gevaar voor ijsplekken. De minima liggen tussen ­4 graden in de Hoge Venen, 0 of -1 graad in het centrum en +2 graden aan zee.

Morgen zijn er brede opklaringen en blijft het droog. In de namiddag kan er wat meer hoge bewolking verschijnen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen rond 8 graden in het centrum van het land, bij een zwakke westzuidwestenwind, later krimpend naar zuidoost.

Zaterdag hangen er eerst nog wolkenvelden maar al snel wordt het vanaf het westen vrij zonnig. In het zuiden van het land kan er in de voormiddag soms wat lichte winterse neerslag vallen, elders blijft het waarschijnlijk droog. De maxima liggen nog steeds rond 8 graden in het het centrum van het land.

Zondag krijgen we eerst opklaringen, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe en tegen de avond kan er in het uiterste westen wat lichte regen vallen. In het oosten blijft het nog vrij lang vrij zonnig. Het is vrij zacht met maxima rond 9 graden.

Van maandag tot woensdag is het vaak bewolkt en vooral op maandag kan er wat lichte regen of motregen vallen. De maxima schommelen eerst rond 8 graden maar dalen geleidelijk naar 5 graden op woensdag.