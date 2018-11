Even paniek in Blankenberge: baby van 7 maanden vast in auto door panne aan centrale vergrendeling

02 november 2018

In Blankenberge heeft de politie zich deze voormiddag ontfermd over een jongetje van amper 7 maanden die was opgesloten in een auto. Zijn mama was net boodschappen aan het uitladen, toen de deur van de wagen toesloeg in de Franchommelaan. Door een panne aan de centrale vergrendeling kreeg de vrouw haar wagen niet meer open. Daarop belde ze de hulpdiensten.