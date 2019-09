Even ontsnapt aan de politiek: zoon Hilde Crevits (CD&V) stapt in het huwelijksbootje HR

28 september 2019

11u40

Bron: Photo News, Het Nieuwsblad 24 Binnenland In volle regeringsonderhandelingen is CD&V-kopstuk Hilde Crevits vanmorgen even aan de politiek ontsnapt. De politica moest vanochtend in Torhout aanwezig zijn bij de trouw van haar zoon Bram Devolder (26). Het huwelijk werd ingezegend door burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), een voormalige kabinetsmedewerker van Crevits.

“Niets of niemand kon mij dit ontnemen”, zegt Crevits. Ze had op voorhand ook al wel duidelijk gemaakt dat ze die trouw sowieso niet ging missen. “We kozen speciaal een datum in september in de veronderstelling dat de onderhandelingen tegen dan voorbij zouden zijn.”

De zoon van Crevits, een briljant jurist, studeerde het voorbije jaar aan de prestigieuze universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Hij trok daar vorig jaar in augustus naartoe, maar wel met een jaartje vertraging. De jongeman moest zijn droom even uitstellen, nadat hij op zijn 24ste getroffen werd door lymfeklierkanker.

Groot feest

Vandaag trouwde de man voor de wet, het kerkelijk huwelijk is voor volgend jaar. “Dat zal gepaard gaan met een groot feest”, zegt Crevits aan Het Nieuwsblad. De kersverse echtgenote van Bram Devolder is de 27-jarige Eveline Vanthorre, net als haar echtgenoot een doctor in de rechten.