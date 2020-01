Evaluatie hervorming sociale huurprijzen: eind januari bijsturing waar nodig HLA

08 januari 2020

18u33

Bron: Belga 4 Eind januari komt er een evaluatie van de hervorming van de sociale huurprijzen en kan er mogelijk worden bijgestuurd. Dat zei Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) woensdag in het parlement na vragen van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) en Maxim Veys (sp.a).

De hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), met de bedoeling de berekening objectiever te maken. Concreet bepalen sinds januari drie parameters de huurprijs van sociale woningen: de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een energiecorrectie. Ook de inkomensvervangende tegemoetkoming (tegemoetkoming voor personen met een handicap die daardoor niet kunnen werken) van inwonende gezinsleden wordt voortaan meegeteld in de berekening, en dat leidt tot protest. Veel sociale huurders stapten naar de ombudsman, omdat hun huur soms met 50 procent of meer omhoog gaat.

"We hebben op dit moment geen zicht op de concrete huurprijzen die mensen moeten betalen, dat is een kwestie van de huisvestingsmaatschappijen", zei Diependaele woensdag. "We hebben gevraagd om eind deze maand een overzicht te krijgen, dan kunnen we de gevolgen beter inschatten", aldus de minister. "We gaan dan ook kijken naar individuele gevallen en zien waar moet worden bijgestuurd. Daar staan we voor open."

"Ik ben blij dat er nu een evaluatie komt, maar dit had toch evengoed voor de invoering kunnen worden bekeken?", reageerde Maxim Veys. Hij gaat een eigen voorstel van decreet indienen om de berekening bij te sturen en de inkomensvervangende tegemoetkoming uit de som te halen.

"De essentie is dat er mensen zijn die nog geen dag hebben gewerkt en een sociale woning krijgen", aldus D'haeseleer. "De rekening daarvoor wordt betaald door mensen in een kwetsbare positie."

CD&V reageerde bij monde van Vera Jans opgelucht dat er een opening wordt gemaakt om bij te sturen. "We steunen de herziening van de huurprijs volkomen, maar het is goed dat u ruimte laat om te kijken of al deze effecten gewenst waren."

Vlaams ombudsman Bart Weekers laat intussen weten een vijftigtal concrete dossiers te bestuderen. Hij buigt zich specifiek over de betrekking van de marktwaarde in de huurprijs. Weekers heeft enkele opmerkelijke dossiers geselecteerd en zal plaatsbezoeken uitvoeren of huurders mogelijk adviseren om een kwaliteitsonderzoek bij de gemeente aan te vragen.