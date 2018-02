Evacuaties na waterlek en grondverzakking in Antwerpen ADN

19 februari 2018

17u38

Bron: Belga 0 In de Antwerpse binnenstad hebben graafwerken aan de Markgravelei vandaag een waterlek en vervolgens een grondverzakking veroorzaakt ter hoogte van het park Hof Van Leysen. Dat meldt de Antwerpse lokale politie. Een twintigtal omwonenden moesten preventief geëvacueerd worden en ook het park zelf werd ontruimd. Het lek is intussen gedicht.

Door de grondverzakking kantelde een vrachtwagen en naast de bouwput waar het probleem ontstond bevond zich een kleine torenkraan die mogelijk hetzelfde lot wachtte. De hulpdiensten besloten daarom enkele woningen in de buurt te ontruimen.

Wanneer de torenkraan in alle veiligheid ontmanteld is, zullen de bewoners kunnen terugkeren. Ze worden voorlopig opgevangen in een bus van De Lijn. De Markgravelei is ook tijdelijk afgesloten voor alle verkeer tussen de Robert Molsstraat en de Van Peltstraat.

Door een waterlek in de #Markgravelei is een grondverzakking ontstaan. Het lek is gedicht en we volgen de situatie op. Een twintigtal buurtbewoners werd preventief geëvacueerd en opgevangen. Straat en park zijn voorlopig afgesloten.https://t.co/yyIWxTJxAq pic.twitter.com/FJFgwx2G1L Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link