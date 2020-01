Exclusief voor abonnees Euthanasieproces zal ook politieke gevolgen hebben: elke partij verklaart haar standpunt Fleur Mees

31 januari 2020

17u12 1 De euthanasiewet moet onder de loep genomen worden, dat heeft het Tine Nys-proces duidelijk gemaakt. Ook de politiek lijkt wakker gemaakt. Maar hoe dat moet gebeuren, is sterk ideologisch gekleurd.

Een evaluatie van de euthanasiewetgeving: daar pleiten àlle partijen voor. De ‘hiaten’ moeten weggewerkt worden: dat gaat dan van de samenstelling van de commissie tot de strafmaten voor artsen bij onzorgvuldigheden. Geen enkele strekking is te vinden voor een inperking ervan, ook niet de ethisch-conservatievere krachten. Het politiek en maatschappelijk draagvlak dat euthanasie, sinds de goedkeuring in 2002, verworven heeft, is daarvoor te groot geworden. Maar voor een uitbreiding van de euthanasiewet is niet elke partij gewonnen. Het zijn vooral de ethisch-progressievere partijen zoals Open VLD, sp.a, Groen en PVDA die daarvoor te vinden zijn. Al maken de ethisch-conservatievere partijen CD&V, N-VA en Vlaams Belang duidelijk dat ze open staan voor een debat. Elke partij verklaart haar standpunt.

