Euthanasieproces: Openbaar ministerie niet in cassatieberoep, burgerlijke partij wel

17 februari 2020

19u11

Bron: Belga 2 In de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010, waarbij het Gentse hof van assisen de drie artsen vrijsprak voor vergiftiging, is er geen cassatieberoep aangetekend door het openbaar ministerie, maar wel door de burgerlijke partij. Dat werd vernomen bij Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, en het Gentse parket-generaal. Dat het openbaar ministerie niet in cassatie gaat, betekent dat de vrijspraak van de artsen definitief is.

Het Gentse hof van assisen sprak in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen, die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 en beschuldigd werden van de vergiftiging, vrij. Tegen het arrest is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk, en de partijen hadden daarvoor tot en met maandag de tijd.

Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen. Dat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kan gemaakt worden. De beschuldigden kunnen niet meer vervolgd worden voor dezelfde feiten, ongeacht de juridische omschrijving daarvan.

De burgerlijke partij heeft wel cassatieberoep aangetekend, maar die eis kan volgens de wet slechts ingesteld worden "ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen". Als het Hof van Cassatie de burgerlijke partij volgt en het arrest verbreekt, kunnen de artsen dus wel nog in een nieuw proces burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden en veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, bevestigt het cassatieberoep. "We zijn de mening toegedaan dat het een onwettige beslissing was. Het staat vast dat de euthanasiewet niet gerespecteerd werd, maar dat lezen we niet in het arrest. We zullen dat in cassatie aantonen, zonder jury, en hopen dat het arrest verbroken wordt." Het Hof van Cassatie oordeelt alleen of het arrest de wet schendt of een rechtsregel miskent, en spreekt zich niet uit over de feiten. Een beslissing wordt pas binnen enkele maanden verwacht.

De familie wil niet reageren op de beslissing. De moeder van Tine Nys, die in een kunstmatige coma lag na een hartstilstand op de dag van de uitspraak in het euthanasieproces, overleed op 7 februari.