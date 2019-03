Eurostat: “Elf procent minder nieuwe asielaanvragen in Europa” ttr

14 maart 2019

11u38

Bron: belga 1 Uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat blijkt dat vorig jaar 580.800 nieuwe asielzoekers een aanvraag indienden voor internationale bescherming in Europa. Dat is 11 procent minder dan in 2017, toen er 654.600 nieuwe asielaanvragen waren. Het merendeel van de aanvragen kwam uit Syrië, Irak en Afghanistan.

De 580.800 nieuwe asielaanvragen van vorig jaar zijn te vergelijken met het aantal geregistreerd in 2014. In 2015 waren er volgens Eurostat een recordaantal aanvragen, namelijk 1.265.600.



Eurostat registreerde vorig jaar 18.130 nieuwe asielaanvragen in België. Dat zijn er 29 procent meer vergeleken met 2017. Het merendeel van de asielzoekers die hun geluk komen beproeven in ons land kwam uit Syrië (15 procent), Palestina (13 procent) en Afghanistan (6 procent).

Duitsland

Duitsland blijft de kroon spannen. Bij onze oosterburen waren er in 2018 liefst 161.900 nieuwe asielaanvragen. Dat is 28 procent van het totaal aantal aanvragen in de EU. Frankrijk staat op de tweede plaats met 110.500 aanvragen, of 19 procent van het totaal, gevolgd door Griekenland (65.000 of 11 procent), Spanje (52.700 of 9 procent) en Italië (49.200 of 8 procent). Voor België komt het percentage neer op 3,1 procent van het totaal in de EU.

Er waren in Europa 80.900 asielaanvragen van Syriërs (14 procent), 41.000 van Afghanen (7 procent) en 39.600 van Irakezen (7 procent). De drie nationaliteiten samen zijn goed voor bijna 30 procent van het aantal asielaanvragen in Europa. Van de 80.900 Syriërs die asiel aanvroegen, deed meer dan de helft (44.200) dat in Duitsland.

