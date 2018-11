Eurostar herinnert aan verbod op meenemen van munitie naar aanleiding van herdenking Wapenstilstand LH

05 november 2018

17u38

Bron: Belga 0 Eurostar vraagt reizigers op enkele dagen voor de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand op 11 november om geen echte of namaakwapens mee te nemen aan boord van zijn treinen. Zo wil Eurostar - die onder meer verbindingen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam inlegt - onnodige evacuaties vermijden.

"Als je tijdens de herdenkingsperiode reist, denk er dan aan dat je geen bommen, granaathulzen (volledige of gedeeltelijke) of wapens - echt of namaak - aan boord kan brengen", tweette de spoorwegmaatschappij. "Als je ze meebrengt, zullen ze in beslag worden genomen door de beveiliging en bestaat de kans dat het station ontruimd moet worden.”

Bij Eurostar veroorzaakten obussen uit de Eerste Wereldoorlog - vaak omgevormd tot souvenirs of bloempotten - al meermaals valse alarmen. Zo probeerde een man in 2015 in het Gare du Nord in Parijs op een trein van Eurostar richting Londen te stappen met een onschadelijk gemaakte obus. De volledige internationale terminal van het station werd geëvacueerd en de ontmijningsdienst kwam ter plaatse.