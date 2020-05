Europol waarschuwt voor toename onlinekindermisbruik sinds begin lockdown MDG

21 mei 2020

15u25

Bron: VTM NIEUWS 0 In VTM NIEUWS waarschuwt Catherine De Bolle, topvrouw bij Europol, voor een toename in onlinekindermisbruik wat zeer verontrustend is. De stijging schommelt tussen twee en zes keer zoveel meldingen van onlinekindermisbruik tijdens de lockdown.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Europol baseert zich op cijfers van de lidstaten in Europa alsook wereldwijde cijfers.

Kwetsbare situaties

Kinderlokkers zien de lockdown als een mogelijkheid om in contact te komen met kinderen. De daders maken gebruik van de kwetsbare situaties waarin kinderen zich tijdens deze lockdown in bevinden. Ze gaan dikwijls niet naar school en kinderlokkers zien de thuisscholing als een mogelijkheid om in contact te komen met kinderen. De situaties variëren van seksueel getinte gesprekken tot fysieke afspraken.

We stellen vast dat kindermisbruikers actief zoeken naar zeel veel kindermisbruikmateriaal dat ze kunnen downloaden Catherine De Bolle, Europol

Actief op zoek naar kindermisbruikmateriaal

Europol stelt vast dat kindermisbruikers actief op zoek gaan naar materiaal dat ze online kunnen downloaden. Het gaat zowel om individuele kindermisbruikers als criminele organisaties.

Je moet weten als je achter je computer zit, dat je tot de wereld toegang hebt en de wereld toegang heeft tot jou Catherine De Bolle, Europol

Advies voor jongeren en ouders

Als laatste legt De Bolle nadruk op de essentiële bewustwording bij kinderen en ouders. Ze geeft mee dat ouders een grote verantwoordelijkheid dragen bij de onlineveiligheid van hun kind. Hierbij moeten ze zich telkens afvragen waarmee hun kinderen bezig zijn online.

Lees ook:

Kinderrechtencommissaris: “Nu we zo op elkaars lip zitten: ik ben bezorgd over sommige kinderen” (+)

Europol waarschuwt voor criminelen die corona-epidemie misbruiken

Child Focus: “Meldingen misbruikbeelden kinderen tijdens lockdown sterk gestegen”