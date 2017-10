Europese primeur voor UZ Leuven: kankerpatiënten twee keer sneller bestraald sam

12u36

Bron: Belga 0 UZ Leuven/ Stijn Knapen De dienst radiotherapie-oncologie van het UZ Leuven neemt vandaag een nieuw bestralingstoestel in gebruik. Halcyon bestraalt een kankerpatiënt twee keer sneller dan de toestellen van de huidige generatie.

"Voor de patiënt is de behandeling comfortabeler geworden", zegt diensthoofd radiotherapie-oncologie prof. dr. Karin Haustermans. De omgeving waarin de bestraling plaatsvindt, is minder beklemmend omdat de apparatuur in een grote ring vervat zit. Het toestel maakt ook minder lawaai."



"Met het nieuwe toestel kunnen we de bestraling zeker twee keer sneller dan voordien uitvoeren. Vooral voor patiënten aan wie we hoge stralingsdosissen toedienen, zorgt dat voor een groot verschil."

UZ Leuven/ Stijn Knapen

Andere methodes hebben niet afgedaan

Toch is het nieuwe toestel niet voor iedereen de beste optie: "Voor sommige patiënten met een meer complex ziektebeeld, gaat de voorkeur nog steeds uit naar de bestaande toestellen. Die hebben allesbehalve afgedaan", zegt Haustermans.



"Ook de veelbesproken protontherapie, waarvoor UZ Leuven momenteel aan een groot centrum bouwt, blijft voor bijvoorbeeld kinderen en patiënten met tumoren dichtbij gevoelige weefsels nog steeds de eerste keuze."



De aankoop van een tweede toestel is gepland voor 2018.

UZ Leuven/ Stijn Knapen Karin Haustermans