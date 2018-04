Europese primeur: anticonceptiepil voor meeuwen in Blankenberge ADN

11 april 2018

19u50

Bron: Belga 0 Kuststad Blankenberge zet het idee om anticonceptie in te zetten tegen de meeuwenproblematiek door. Dat bevestigt burgemeester Ivan De Clerck nadat het voorstel gisterenavond door de gemeenteraad raakte. De pil wordt ingezet omdat er tijdens het broedseizoen veel overlast is.

De badstad heeft een nieuw plan van aanpak klaar om de meeuwenoverlast in te perken. Tijdens het broedseizoen gaan meeuwen op zoek naar eten en pikken ze onder meer vuilniszakken kapot of worden ze zelfs agressief. Er is ook geluidsoverlast.

Net zoals in andere steden, zoals Oostende, zullen nepeieren gebruikt worden, maar Blankenberge gaat nog een stap verder. De stad gaat namelijk anticonceptie inzetten. "We zorgen daarmee voor een primeur in Europa. Het idee op zich is niet nieuw. De techniek wordt al toegepast in Venetië en in Barcelona, weliswaar op duiven. Op meeuwen is het nog niet getest", aldus de burgemeester.

Volgende week komen er twee dokters ter plaatse van een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf, Galluvet. "We gaan net zoals in Oostende drones inzetten om de nesten te detecteren. We kunnen niet veel langer wachten want het broedseizoen is begonnen", aldus De Clerck. Er zal eten gestrooid worden met daarin een bepaald anticonceptiemiddel.

"Er zijn geen gesprekken geweest met andere kustgemeentes, maar ik ben er zeker van dat dit proefproject met argusogen zal bekeken worden. Uiteraard gaan we evalueren", besluit de burgemeester.