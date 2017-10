Europese Nacht zonder Ongevallen: 87 procent bestuurders houdt belofte om niet te drinken IVI

07u35

Bron: Belga 4 Photo News 1.600 bestuurders hebben deelgenomen aan de actie. Dertien procent van hen bleek bij een alcoholtest toch niet nuchter te zijn. Bij de vrouwen was dat maar 7 procent. (Archiefbeeld) De Responsible Young Drivers (RYD) hebben afgelopen nacht hun jaarlijkse 'Europese Nacht zonder Ongevallen' georganiseerd. Bij verschillende discotheken in Vlaanderen engageerden 1.600 bestuurders zich aan het begin van hun feestavond om geen alcohol te drinken. Bij hun vertrek bleek 87 procent nog onder de wettelijke alcohollimiet te zitten.

In Vlaanderen vond de actie plaats bij acht discotheken: Club Nice (Oostende), Club 54 (Oedelem), The Factory (Aalst), Carré (Willebroek), Café d'Anvers (Antwerpen), Marquee (Herent), DansSalon (Roosdaal) en Versuz (Hasselt).



De feestvierders die nog moesten rijden, werden er aan het begin van de avond aangezet om niet te drinken. Wie na het feesten nuchter was, kreeg als beloning een goodiebag. Wanneer de 'bob' van dienst toch te diep in het glas had gekeken, gingen de vrijwilligers na welke alternatieven er waren om de feestvierders op een veilige manier weer naar huis te brengen.



"Superblij met resultaat"

Deze keer namen 1.600 bestuurders deel. Dertien procent van hen bleek bij een alcoholtest toch niet nuchter te zijn. Bij de vrouwen was dat maar 7 procent, zo melden de Responsible Young Drivers in een persbericht. De organisatie zegt "superblij" te zijn met deze resultaten, die beter zijn dan vorig jaar. "Dit toont nogmaals aan dat de Vlaamse jeugd kiest tussen rijden en drinken en vooraf al een oplossing heeft gekozen om veilig thuis te komen", luidt het.



"Uiteraard zouden we liever een perfecte wereld hebben waarin 100 procent zich aan de belofte houdt, maar we moeten realistisch zijn. Een discotheek blijft een omgeving waar veel alcohol aanwezig is", zegt Johan Chiers van Responsible Young Drivers Vlaanderen. Hij is positief over de jeugd van tegenwoordig. "Mochten we deze actie doen bij veertigers of vijftigers, zouden de resultaten wellicht slechter zijn."