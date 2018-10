Europese ministers vragen in brief aan Ryanair om lokaal arbeidsrecht toe te passen kg

31 oktober 2018

15u08

Bron: Belga 0 Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega's uit Nederland, Luxemburg, Duitsland en Italië dringen er bij luchtvaartmaatschappij Ryanair op aan overal het lokale arbeidsrecht toe te passen. België bereikte al een principeakkoord met de Ierse prijsvechter, maar nu wil Peeters "solidair zijn met andere landen door als één stem aan te dringen op de toepassing van het lokale arbeidsrecht.”

Ryanair past ten laatste vanaf 31 januari volgend jaar de Belgische arbeidswetgeving toe op zijn personeel in ons land. De vakbonden en directie tekenden daar vorige week een akkoord voor.



Ook Nederland, Luxemburg, Duitsland en Italië willen zo'n akkoord en schrijven nu samen met minister Peeters een brief aan Ryanair, meldt zijn kabinet.

“Belangrijk signaal”

"Ryanair heeft in België als eerste land een principeakkoord met de vakbonden om het lokale arbeidsrecht toe te passen. Dat is nodig om rechtvaardige loon- en arbeidsvoorwaarden te garanderen", zegt Peeters. "We tonen ons nu solidair met andere landen door als één stem aan te dringen op de toepassing van het lokale arbeidsrecht in elk land. Dat is een belangrijk signaal, want de problematiek overstijgt onze grenzen.

De minister wil het initiatief nog uitbreiden naar de hele luchtvaartsector. Want "er zijn nog andere gevallen waar de regels rond loon en arbeid niet correct worden toegepast.”