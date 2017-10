Europese ministers bereiken akkoord over aanscherping detacheringsregels: "Grote stap voorwaarts naar een socialer Europa" ib

23u47

Bron: Belga 0 AFP Eurocommissaris Marianne Thyssen. Na meer dan twaalf uur onderhandelen hebben de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken deze avond in Luxemburg een akkoord bereikt over een aanscherping van de detacheringsregels. De nieuwe regels moeten verzekeren dat gedetacheerde werknemers hetzelfde loon als lokale werknemers ontvangen wanneer ze hetzelfde werk op dezelfde plaats uitvoeren. Een aantal Centraal- en Oost-Europese landen stemde wel tegen het compromis.

Een brede meerderheid van de ministers schaarde zich achter het voorstel van eurocommissaris Marianne Thyssen dat bepaalt dat gedetacheerde werknemers voortaan recht hebben op dezelfde verloning als lokale werknemers. Zo moeten ook een dertiende maand, compensaties voor winterweer en eventuele andere premies uitgekeerd worden aan gedetacheerden. Enkel de sociale zekerheidsbijdragen moeten de betrokkenen dan nog steeds in hun thuisland betalen.

Socialer Europa

"Een grote stap voorwaarts naar een socialer Europa", zo tweette de Belgische vicepremier en minister van Werk Kris Peeters na afloop. Op aandringen van Frankrijk is de maximale detacheringsduur ingekort van 24 tot 12 maanden. Wel kunnen bedrijven op basis van een gemotiveerde notificatie die termijn oprekken tot 18 maanden. Thyssen sprak van "een evenwichtig akkoord". Polen, Hongarije, Letland en Litouwen konden niettemin niet leven met het compromis. Ze betoogden dat de tekst te vaag blijft over de toepassing van de nieuwe regels op de transportsector. Om die reden onthielden Groot-Brittannië, Ierland en Kroatië zich. De Europese transportministers moeten later een specifieke regeling voor deze sector uitwerken.

Proficiat aan @mariannethyssen! #SocialPillar en strenge regels tegen #SocialeDumping zijn grote stap voorwaarts naar socialer Europa. pic.twitter.com/gKmTmdYh6B Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Detachering

Bij detacheringen gaan werknemers in opdracht van hun werkgever voor een tijdje een dienst verrichten in een andere lidstaat. Dat is op zich een gangbare economische praktijk. In 2015 telde de Europese Commissie meer dan twee miljoen gedetacheerde werknemers. België ontving dat jaar meer dan 156.000 gedetacheerde werknemers. De helft daarvan ging aan de slag in de bouwsector. Daarnaast zonden bedrijven in België ook ruim 80.000 werknemers uit.





Achterpoortjes

Maar een aantal achterpoortjes in de wetgeving zet de deur open voor sociale dumping en de uitbuiting van werknemers uit lidstaten met lagere lonen. Westerse regeringen voeren aan dat de misbruiken populistische en extremistische partijen in de kaart speelt en het draagvlak voor de Europese eenheidsmarkt erodeert bij hun burgers. Centraal- en Oost-Europese landen willen hun competitief voordeel dan weer niet zomaar afstaan en ijveren voor een eenheidsmarkt met zo weinig mogelijk hinderpalen.