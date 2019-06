Europese luchthavens hebben milieukost van 33 miljard euro mvdb

03 juni 2019

07u08

Bron: Le Soir - La Libre Belgique 0 Een studie heeft becijferd hoeveel de totale kosten bedragen inzake geluidshinder, CO2-emissies en de impact op de klimaatverandering van 33 Europese luchthavens. De milieukost bedraagt liefst 33 miljard euro, een bedrag dat zelfs Violeta Bulc, de Europees Commissaris voor Vervoer die de studie bestelde, doet duizelen. “Ik moet eerlijk zijn, we dachten dat dit cijfer echt lager zou liggen”, legt ze uit in La Libre Belgique.

De cijfers werden dit weekend gelekt aan de directies van luchtvaartmaatschappijen op de International Air Transport Association Summit in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.



Bulc wijst erop dat de prijs die een vliegtuigpassagier betaalt, “grofweg de infrastructuurkosten dekt, maar niet de milieukosten”. “We kunnen niet doorgaan met het genereren van dergelijke hoge kosten in de luchtvaart of enige andere vorm van transport. We moeten de zaken rechtzetten, en snel”, zegt de Sloveense in Le Soir.



Bereidt de Commissaris de sector voor op de komst van een kerosinetaks? “Dat is niet uit te sluiten. Het is in ieder geval een van de instrumenten die we hebben om deze negatieve milieu-impact te beperken, maar het is aan de volgende Commissie om te beslissen”, antwoordt Bulc. De studie zal volgende week officieel gepubliceerd worden.