Europese liberalen presenteren zevenkoppig Team Europe, met Vestager en Verhofstadt TT

21 maart 2019

14u02

Bron: Belga 0 In het Egmontpaleis hebben de Europese liberalen de aftrap gegeven van hun campagne voor de Europese verkiezingen van eind mei. Ze presenteerden er een zevenkoppig 'Team Europe' met onder meer de Deense eurocommissaris Margrethe Vestager en oud-premier Guy Verhofstadt.

Met respectievelijk Manfred Weber en Frans Timmermans presenteren de Europese Volkspartij en de Europese socialisten een officiële topkandidaat om Jean-Claude Juncker in het najaar op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Niet zo bij de liberale familie, die een team van boegbeelden op de been brengt om de campagne voor de verkiezingen van 23 tot 26 mei te leiden.

Vestager steekt haar ambities wel niet onder stoelen of banken. "Dat ben ik", antwoordde ze in een interview met de Deense krant Politiken op de vraag of ze kandidate voor het voorzitterschap van de Commissie is. Vestager heeft wel nog niet de steun van de regering in Kopenhagen, maar wanhopen doet ze niet. "Zolang er geen snelle 'neen' is, mag je hopen op een trage 'ja'."

Als eurocommissaris voor Concurrentie bouwde Vestager de voorbije jaren een gedegen reputatie op in de Europese politiek. Ze dwong de Ierse regering om 14 miljard euro aan onrechtmatige belastingvoordelen terug te vorderen bij Apple, bestrafte Google met miljardenboetes voor het misbruik van zijn dominante marktpositie en blokkeerde tot woede van Berlijn en Parijs de treinfusie tussen Siemens en Alstom.

Ook oud-premier en fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt maakt deel uit van het spitzenteam, dat nadrukkelijk de strijd wil aangaan met de nationalistische en extremistische partijen die "de Europese Unie willen vernietigen". De Duitse Nicola Beer, de Italiaanse Emma Bonino, de Sloveense eurocommissaris Violeta Bulc, de Hongaarse Katalin Cseh en de Spanjaard Luis Garicano vervolledigen de lijst.