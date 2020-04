Europese leiders houden top over 'Marshallplan': “Voor het delen van schulden zijn de geesten nog niet rijp” JG

23 april 2020

15u29

Bron: Belga 0 De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben een digitale top aangevat over een ‘Marshallplan’ dat de Europese economie moet herlanceren na de coronacrisis. Een doorbraak wordt nog niet verwacht. “Voor het delen van schulden zijn de geesten nog niet rijp”, zei premier Sophie Wilmès voor aanvang.

De coronapandemie zal de Europese economie onvermijdelijk in een zware recessie dompelen. Eerder deze maand raakten de ministers van Financiën het al eens over een eerste pakket van 540 miljard euro. Daarmee moeten de lidstaten de eerste schok voor werknemers, bedrijven en overheden kunnen opvangen. Daarnaast werd ook een economisch herstelfonds in het vooruitzicht gesteld.

“Het nieuwe Marshallplan is een ongeziene investeringsinspanning die het economisch herstel zal aanvuren”, twitterde voorzitter Charles Michel voor aanvang van de videoconferentie. Over de omvang, de werking en de financiering van het fonds lopen de meningen van de lidstaten echter nog fors uiteen. Er wordt na afloop van de digitale top dan ook nog geen concreet akkoord of zelfs maar een gemeenschappelijke verklaring verwacht.

A new #MarshallPlan, an unprecedented investment effort will fuel the recovery and be targeted where most needed.



Our next #EUBudget, the #MFF, & the @EIB are the first tools to use to invest massively in green & digital transitions, #CircularEconomy along cohesion policy.



2/4 pic.twitter.com/MfaFpppYvr Charles Michel(@ eucopresident) link

Langzaamaan meer empathie

“We zitten nog in de fase van de lotsverbondenheid”, schetste een Europese bron de situatie. In vergelijking met de beginfase van de crisis, toen landen als Nederland en Italië frontaal met elkaar botsten, is er volgens de bron langzamerhand meer empathie en wederzijds begrip aan het groeien. “Praten werkt therapeutisch, ook voor regeringsleiders”, klinkt het. En videoconferenties zijn handig, maar ze hebben niet hetzelfde effect als fysieke bijeenkomsten waarbij de chefs elkaar onder vier ogen kunnen spreken.

Onder meer Italië bepleit een gemeenschappelijke uitgifte van schuldpapier via zogenaamde coronaobligaties om tegen gunstige voorwaarden aan geld te raken, maar daar willen Duitsland, Nederland en andere landen met een sterkere financiële positie niet van weten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet meer heil in een grotere Europese begroting als hefboom. Dat is een beproefd instrument en vermijdt een tijdrovende discussie over de overheveling van budgettaire soevereiniteit naar het Europese niveau. Met een deel van die begroting als garantie zou Europa ook goedkoper aan investeringsfondsen kunnen raken op de financiële markten.

“Financiële situatie mag niet nog moeilijker worden”

België steunt alvast die integratie van het herstelfonds in een nieuwe Europese meerjarenbegroting, zo liet Wilmès vandaag in de Kamer verstaan. Het blijft voor haar wachten op concrete voorstellen van de Europese Commissie om een definitief standpunt vast te leggen. Zo zal er aandachtig gekeken moeten worden naar de budgettaire impact, aldus de premier. Leningen hebben bijvoorbeeld een andere impact dan giften. Ook in dat debat heeft België nog geen definitieve positie ingenomen.

België staat ook open voor een mutualisering van schulden. “Maar de geesten zijn nog niet rijp”, voegde Wilmès toe. De invoering van zo’n concept vergt ook veel tijd en kan nu niet het eerste antwoord op de crisis zijn, aldus de premier. Bovendien mogen eventuele stappen in die richting niet leiden tot excessieve schulden en “een nog moeilijkere financiële situatie dan nu al het geval is”.

“Egoïstische reflexen”

Een ander belangrijk Belgisch aandachtspunt is het functioneren van de Europese eenheidsmarkt. Voor een open, exportgerichte economie als de Belgische is die grote eengemaakte markt heel belangrijk voor een economische relance. De Commissie moet dan ook nauwlettend toezien op eventuele belemmeringen van het vrije verkeer.

Daarnaast bestaat er enige bekommernis over staatssteun. Bij het losbarsten van de crisis heeft de Commissie de lidstaten alle ruimte geboden om hun economie te ondersteunen, maar dat neemt niet weg dat de Commissie ook een gelijk speelveld moet garanderen. Dat vermijdt dat sterkere lidstaten de zwakkere verder in het verlies spelen.

In haar tussenkomst in de Kamer zei Wilmès dat er ook lessen moeten getrokken worden uit de crisis. Die legde immers een aantal zwaktes van de Europese instellingen bloot. “Er ontstonden egoïstische reflexen binnen de Europese Unie die niet overeenstemmen met de waarden die we verdedigen. We zullen de Commissie vragen om ons een voorstel te doen, zodat dergelijke jammerlijke episodes zich niet meer zouden voordoen. Die egoïstische reflex moeten we in de toekomst vermijden”, besloot Wilmès.