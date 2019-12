Europese leiders buigen zich volgende week in Brussel over brexit HR

03 december 2019

21u13

Bron: Belga 0 Politiek De Europese staatshoofden en regeringsleiders komen volgende week opnieuw samen in Brussel voor een Europese top. Daar buigen ze zich onder meer over de brexit.

Het wordt de eerste onder de vleugels van Charles Michel, die sinds 1 december aan de slag is als voorzitter van de Europese Raad. De top gaat donderdag van start, op vrijdag - een dag na de verkiezingen in Groot-Brittannië - snijden de Europese staatshoofden en regeringsleiders nog maar eens de Britse exit uit de EU aan.

De leiders beginnen er donderdag rond 15.30 uur aan, en gaan wellicht door tot 's avonds laat. Vrijdag om 10 uur is het dan de beurt aan de leiders van de landen in de Eurozone voor een Eurotop, gevolgd door de brexittop, rond het middaguur.

De EU zou op dat moment al een duidelijk beeld moeten hebben over het resultaat an de Britse verkiezingen. Halen de Conservatieven van premier Boris Johnson een duidelijke meerderheid in het Lagerhuis, dan maakt dat de passage van Johnsons brexitakkoord met de EU alvast een stuk makkelijker.

Naast de brexit zullen de leiders zich ook buigen over klimaatverandering en het volgende meerjarenbudget, zo blijkt uit de voorlopige agenda. In functie van de actualiteit kunnen ze nog allerhande buitenlandse kwesties bespreken.

