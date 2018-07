Europese foie grasproducenten noemen beslissing van Weyts "demagogisch" kv

25 juli 2018

19u10

Bron: Belga 0 De Europese Federatie van foie grasproducenten (Euro Foie Gras) is niet te spreken over de beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om vanaf 1 december 2023 dwangvoederen voor de productie van foie gras te verbieden. De producenten reageren "geshockeerd" en spreken van een "demagogische beslissing".

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kondigde afgelopen weekend aan dat er vanaf 1 december 2023 een verbod geldt op dwangvoederen van dieren, een methode die vooral bekend is van de productie van foie gras. Het verbod betekent het einde van de foie grasproductie in Vlaanderen. Concreet zou dat betekenen dat kweker Filip Callemeyn uit Bekegem, de enige kweker in Vlaanderen, binnen enkele jaren de deuren moet sluiten.

Euro Foie Gras, de Europese federatie van producenten van foie gras, betreurt de "verrassende beslissing" van de Vlaamse regering. Volgens de organisatie is de beslissing genomen terwijl er nog een studie loopt naar mogelijke alternatieve voedermethodes.

Bovendien zijn de Belgische producenten volgens de organisatie nu al een "schoolvoorbeeld van 'good practice' op het gebied van dierenwelzijn". "De producenten begrijpen de woede tegen de productie dan ook niet, aangezien hun dieren reeds worden onderworpen aan standaarden inzake dierenwelzijn die aan de strengste criteria ter wereld voldoen", klinkt het.

De producentenorganisatie verwijst ook naar de deelname aan de jaarlijkse open boerderijendag. Dat is volgens de producenten een uitgelezen moment om iedereen meer uitleg te geven over hun productiemethodes. "En dit ver weg van desinformerende campagnes opgezet door verenigingen die de veralgemening van de veganistische levenswijze promoten of van demagogische politieke initiatieven".