Europese Commissie woest op Tusk om asielquota: "Anti-Europees" kv

20u16

Bron: Belga 0 EPA Dimitris Avramopoulos, eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken "Onaanvaardbaar" en "anti-Europees". Eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos heeft vandaag fors uitgehaald naar de discussienota over de hervorming van het Europees asielbeleid die Europees president Donald Tusk de Europese regeringsleiders donderdag wil voorschotelen. Daarin stelt Tusk dat bindende quota voor de opvang van asielzoekers "ondoeltreffend" zijn gebleken.

"Het document dat president Tusk heeft voorbereid, is onaanvaardbaar en anti-Europees. Het ontkent al het werk dat we de voorbije drie jaar hebben gedaan", zo fulmineerde Avramopoulos. Volgens de Griekse eurocommissaris "ondermijnt" het document "één van de belangrijkste pijlers van het Europese project, namelijk solidariteit".

Het gebeurt zelden dat een eurocommissaris zo uithaalt naar de voorzitter van de toppen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders.

In een document ter voorbereiding van de Europese top op donderdag stelt Tusk dat bindende quota voor de opvang van asielzoekers voor "grote verdeeldheid" hebben gezorgd en dat deze benadering "ondoeltreffend" is geweest, wanneer men de "disproportionele aandacht" voor deze aanpak afmeet in het licht van "de impact op het terrein".

Tusk zoekt een uitweg uit de geblokkeerde discussie over een permanent spreidingsmechanisme voor asielzoekers. Dat voorstel is onaanvaardbaar voor de Visegradlanden, die al jaren elke medewerking weigeren aan het tijdelijke spreidingsplan dat in 2015 werd goedgekeurd voor de opvang van vluchtelingen die arriveerden in Italië en Griekenland. Om die reden daagde de Commissie vorige week nog Polen, Tsjechië en Hongarije voor het Hof van Justitie.

EPA Europees president Donald Tusk.

"Aan één zeel trekken"

Avramopoulos wees erop dat Tusk als voorzitter de Europese eenheid moet verdedigen. "We moeten aan één zeel trekken, in plaats van anti-Europese standpunten te voeden", zo foeterde Avramopoulos, die erop wees dat intussen meer dan 32.000 vluchtelingen vanuit Italië en Griekenland zijn overgebracht naar andere lidstaten.

Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bewijst het document van Tusk "dat er nog heel wat werk" is. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en solidariteit tonen bij de opvang van migranten, net zoals op andere domeinen. Als men niet naar verplichte quota wil gaan, dan moet men een andere formule vinden zodat de solidariteit tot uitdrukking kan komen", aldus Reynders, die erop wees dat aan het debat van donderdag geen conclusies zijn verbonden.