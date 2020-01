Europese Commissie wil “waardig” minimumloon kv

14 januari 2020

18u11

Bron: Belga 3 Werknemers in de EU moeten met een minimumloon een "waardig bestaan" kunnen leiden. De Europese Commissie gaat de komende zes weken input vragen aan werkgevers en vakbonden om dat voor elkaar te krijgen.

"Werk moet echt lonen en kwaliteit van bestaan garanderen", zei EU-commissaris Nicolas Schmit (Banen en Sociale Rechten) vandaag. "Niemand mag achterblijven."

Ruim 20 EU-landen kennen al een minimumloon maar dat is soms onder het bestaansminimum. Zes lidstaten hebben geen wettelijke regeling. "Maar we gaan geen minimumloon voor de EU of lidstaten voorschrijven", aldus Schmit.



Ook op het vlak van vaardigheden en onderwijs is volgens hem nog veel te doen. 120 miljoen Europeanen zullen gezien de veranderende economie moeten worden bijgespijkerd om hun baan te behouden of van werkplek te wisselen, aldus Schmit.

De commissie wil dat de EU garanties biedt voor een sociale samenleving. Ze wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten door werkgevers te verplichten transparant te zijn over salarissen. Ook komt er een voorstel voor een herverzekeringsmechanisme waarmee landen in crisis WW-uitkeringen kunnen blijven betalen.