Europese Commissie wil groter budget voor 2020: een vijfde gaat naar aanpak klimaatverandering bvb

05 juni 2019

16u11

Bron: Belga 0 De Europese Unie zou in 2020 3,5 procent meer mogen uitgeven dan dit jaar. Dat stelt de Europese Commissie van Jean-Claude Juncker vandaag voor in haar laatste ontwerpbegroting. Ruim twintig procent zou naar de aanpak van klimaatverandering gaan.

De Commissie stelt voor dat de Europese Unie volgend jaar voor 153,7 miljard euro aan effectieve betalingen kan doen, tegen 148,2 miljard euro in het lopende begrotingsjaar. De zogenaamde vastleggingskredieten - het totale bedrag waarvoor contracten kunnen worden gesloten - begroot de Commissie in 2020 op 168,3 miljard euro, of 1,3 procent meer dan dit jaar.

De Commissie voorziet onder meer 6,4 procent meer vastleggingskredieten voor het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Dat zou volgend jaar over 13,2 miljard euro beschikken. Ook worden fors meer middelen voorzien voor het satellietnavigatiesysteem Galileo (1,2 miljard euro) en het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex. Dat budget stijgt met 34,6 procent tot 420,6 miljoen euro.

Klimaat

De Commissie maakt zich bovendien sterk dat 21 procent van de totale uitgaven in 2020 ten goede zullen komen aan de strijd tegen klimaatverandering. Ze maakt zo een voorafname van één van haar voorstellen voor de volgende meerjarenbegroting. De Commissie pleit ervoor dat Europa tussen 2021 tot 2027 een vijfde van zijn budget zou besteden aan maatregelen die klimaatverandering aanpakken. De onderhandelingen over die nieuwe meerjarenbegroting zijn intussen volop aan de gang.

De ontwerpbegroting voor 2020 gaat nu naar de lidstaten en het Europees Parlement. Zij moeten voor het jaareinde een compromis bereiken. Bij haar plannen gaat de Commissie ervan uit dat het Verenigd Koninkrijk zijn bijdrage nog zal betalen. Dat is zo vastgelegd in het echtscheidingsakkoord dat de Britse premier Theresa May sloot met de Europeanen. De deal is wel nog steeds niet goedgekeurd in het Britse parlement. Het Britse vertrek staat momenteel gepland op 31 oktober. Dat is meteen ook de laatste werkdag van de Commissie van Juncker.

Brexit

“Momenteel is er op budgettair vlak nog geen tekort als gevolg van brexit. Maar als het tot een vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord komt, dan zullen we correcties moeten voorstellen”, erkende bevoegd eurocommissaris Günther Oettinger. Volgens waarnemers hebben het nakende ontslag van premier Theresa May en de strijd om het leiderschap van de Conservatieve partij het perspectief op een brexit zonder echtscheidingsakkoord wel versterkt.

Oettinger wees erop dat de Britten de aflopende meerjarenbegroting mee hebben goedgekeurd en hun engagementen moeten respecteren, maar hij gaf toe dat er nu eenmaal geen rechtbank is die hen daartoe kan dwingen. Het neemt niet weg dat de Europeanen een stevige stok achter de deur hebben. De Commissie “zou niet aanvaarden om onderhandelingen over de toekomstige handelsrelaties te openen zolang de oude facturen niet betaald zijn”, aldus de Duitser.

De Europese begroting is ongeveer goed voor één procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie. Het staat voor zowat twee procent van de overheidsuitgaven in de EU.