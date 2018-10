Europese Commissie vraagt in brief meer uitleg over Belgische begroting TT HA

19 oktober 2018

19u40

Bron: Belga 2 De Europese Commissie heeft zoals aangekondigd extra vragen bij de ontwerpbegroting 2019 van de federale regering. Ze publiceerde vanavond de brief waarin ze België om meer uitleg vraagt.

De Commissie stelt vast dat de ontwerpbegroting afwijkt van de regels. Zo moet België het structurele tekort jaarlijks met 0,6 procent verminderen, maar ons land doet een inspanning van slechts 0,2 procent. Ook het groeitempo van de uitgaven en de schuldvermindering komen niet overeen met de aanbevelingen.

“We zouden graag meer informatie krijgen over de exacte samenstelling van de structurele inspanning en van de uitgavengroei (...), om te kunnen inschatten hoe een significante afwijking kan worden vermeden van het aanbevolen fiscale traject, zowel in 2019 als over 2018 en 2019 samen”, zo schrijft de Commissie.



België rekent op een flexibiliteitsclausule om zijn ontwerpbegroting goedgekeurd te krijgen. Die laat lichte afwijkingen van het traject toe als er voldoende structurele hervormingen worden doorgevoerd die een positieve impact hebben op langere termijn. De Europese Commissie neemt nota van deze vraag, en zal die onderzoeken.



Gisteren al was de brief van verschillende kanten afgedaan als een formaliteit. Zo zei premier Charles Michel dat het gaat om “een klassieke uitwisseling van brieven tussen een land en de Commissie over onze strategie voor hervormingen en onze budgettaire situatie”, en is er verder niets aan de hand.

Ook Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei al dat er geen plannen zijn om de Belgische begroting af te wijzen. “De Belgische begroting stelt geen enorm probleem. Zelfs geen groot probleem. We hebben alleen maar enkele bijkomende vragen voor de regering”, zei hij.

De Europese Commissie stuurde gelijkaardige brieven naar Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje.