Europese Commissie ontwikkelt controlemateriaal om vals-negatieve coronatesten te vermijden WDw

01 april 2020

15u03

Europese onderzoekers hebben een bestanddeel ontwikkeld dat moet vermijden dat tests die de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus nagaan, een vals-negatief resultaat geven. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. Het voorlopige uitblijven van zo'n controlemateriaal werd door labo's over heel Europa als een groot probleem beschouwd.

Het bestanddeel werd ontwikkeld door wetenschappers van het in Geel (Antwerpen) gevestigde Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), de interne wetenschappelijke dienst van de Commissie. Het moet farmaceutische bedrijven die coronatestkits ontwikkelen en testlabo’s in staat stellen hun kits te controleren. Als die het controlemateriaal niet detecteren, dan zullen ze ook het echte virus niet kunnen detecteren. Dat zou dus vals-negatieve resultaten opleveren.

Dit is een grote verwezenlijking, die cruciaal zal zijn voor onze exitstrategie wanneer we de afstandsregels weer zullen kunnen opheffen Stella Kyriakidou, Europees commissaris voor Gezondheid

Er is reeds voldoende materiaal geproduceerd om de resultaten van 60 miljoen labotests te verifiëren. “Dit is een grote verwezenlijking van onze onderzoekers", zegt Europees commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakidou. “Deze zal cruciaal zal zijn voor onze exitstrategie wanneer we de afstandsregels weer zullen kunnen opheffen."

Het materiaal dat ontwikkeld werd, maakt gebruik van een synthetisch, niet-besmettelijk deel van het virus. Het gaat bovendien om een deel dat, ondanks de mutatie van het virus, stabiel blijft.

EU-wetenschap in actie

"Dit is EU-wetenschap in actie, wanneer en waar het nodig is, en steunt het Europese antwoord op de crisis", zegt commissaris voor Onderzoek en Ontwikkeling Mariya Gabriel. "Het GCO detecteerde een mogelijke lacune in het beheer van de corona-epidemie en ging meteen aan de slag om die lacune weg te werken.”

