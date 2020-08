Europese Commissie neemt optie op minstens 200 miljoen vaccins van Johnson & Johnson kv

13 augustus 2020

19u37

Bron: Belga 20 De Europese Commissie heeft vandaag de verkennende gesprekken afgerond met farmabedrijf Johnson & Johnson rond de aankoop van minstens 200 miljoen dosissen van een toekomstig coronavaccin. Dat meldt de Commissie in een persbericht. Het contract waarover de gesprekken lopen, zou alle lidstaten van de Europese Unie de kans geven om vaccins aan te kopen, en ze zouden ook vaccins kunnen schenken aan landen met lage en middeninkomens.

De Commissie neemt een optie op 200 miljoen dosissen van een toekomstig vaccin, wanneer blijkt dat het veilig en effectief is tegen Covid-19, met de mogelijkheid om nog eens 200 miljoen stuks aan te kopen. Het vaccin wordt volgens het Nederlandse persagentschap ANP ontwikkeld onder leiding van dochteronderneming Janssen Vaccines in Leiden.

"Onze burgers en onze economie hebben nood aan een veilig en efficiënt vaccin tegen het coronavirus. De gesprekken van vandaag brengen ons dichter bij dat doel", zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het persbericht. "De Europese Commissie stelt alles in het werk om, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de farmaceutische bedrijven, dat doel op een actieve manier na te streven.”



De verkennende gesprekken moeten resulteren in een ‘Advance Purchase Agreement’, die gefinancierd zal worden door het Europees instrument voor noodhulp (ESI). Hoeveel de Commissie betaalt voor het vaccin, maakt ze niet bekend.

De Commissie zegt met nog meer farmabedrijven gesprekken te voeren. Eerder raakte al bekend dat ze 300 miljoen coronavaccins reserveerde bij Sanofi en GSK. Johnson en Johnson kondigde eerder dan weer aan met de Verenigde Staten een akkoord te hebben gesloten voor 100 miljoen dosissen van zijn toekomstig vaccin.

