Europese Commissie neemt maatregelen voor door droogte getroffen landbouwers LH

26 juli 2019

10u23

Bron: Belga 0 De Europese Commissie heeft twee maatregelen genomen om de landbouwers te steunen in hun strijd tegen de droogte. Vandaag meldde de Boerenbond al dat er veel schadegevallen worden gemeld bij onder meer de telers van aardappelen en van fruit.

De landbouwers krijgen een groter percentage vooruitbetaald van hun Europese landbouwsteun. Vanaf midden oktober kunnen ze 70 procent van hun directe betalingen en 85 procent van hun betalingen in het kader van plattelandsontwikkeling krijgen.



Om te kunnen blijven voorzien in voedsel voor de dieren, wordt er een grotere soepelheid aan de dag gelegd voor het landgebruik. De boeren kunnen tijdelijk gronden gebruiken die daarvoor normaal niet bestemd zijn.



De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan om de meest actuele informatie over de droogte door te sturen. Daarvoor worden ook Europese satellieten ingezet.