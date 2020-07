Europese Commissie keurt lening voor Aviapartner goed HLA

08 juli 2020

15u18

Bron: Belga 1 De Europese Commissie heeft woensdag ingestemd met de Belgische staatssteun voor Aviapartner. De converteerbare lening van 25 miljoen euro voor de grondafhandelaar op Brussels Airport strookt met het tijdelijke kader voor staatssteun, zo deelde de Commissie mee.

Volgens de Commissie speelt Aviapartner een essentiële rol op de nationale luchthaven. Een faling zou de Belgische economie ernstig kunnen verstoren. Tegen die achtergrond is de lening voor de grondafhandelaar "noodzakelijk, gepast en proportioneel", zo oordeelt de Europese concurrentiewaakhond.

Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) kende de regering Aviapartner vorige maand een lening van maximaal 25 miljoen euro toe. De maatregel moest de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het bedrijf versterken nu de coronacrisis de luchtvaart hard treft. De lening wordt omgezet in aandelen indien de lening niet tijdig wordt terugbetaald.

Volgens de Commissie is de federale maatregel in overeenstemming met het tijdelijke kader voor staatssteun dat de Commissie aan het begin van de coronacrisis heeft uitgetekend. Zo gaat de maatregel niet verder dan wat minimaal nodig is om Aviapartner leefbaar te houden. Er is een adequate vergoeding voor de staat voorzien en Aviapartner wordt gestimuleerd om de lening zo snel mogelijk terug te betalen.

Door de coronacrisis zag Aviapartner de voorbije maanden de inkomsten tot 95 procent dalen. Na het faillissement van Swissport bleef het als enige afhandelaar over op Brussels Airport. Intussen is wel de Franse afhandelaar Alyzai met een tijdelijke licentie aan de slag op Brussels Airport.