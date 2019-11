Europese Commissie dringt aan op Belgische plannen voor opslag kernafval AW

27 november 2019

13u54

Bron: Belga 0 De Europese Commissie dringt er bij België op aan het kernafval te beheren in overeenstemming met de Europese regels. De Commissie heeft daarover een advies bezorgd aan de Belgische autoriteiten, de tweede etappe in een formele inbreukprocedure. Neemt België de komende twee maanden geen maatregelen, dan kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie.

Laagradioactief afval wordt in ons land momenteel opgeslagen in een opslaggebouw van Belgoprocess in Dessel, in afwachting van de definitieve berging in bovengrondse bunkers van gewapend beton. Het gevaarlijkere hoogradioactief afval ligt nu opgeslagen op de sites van de kerncentrales in Tihange en Doel. Daarvoor wordt de mogelijkheid van diepe geologische berging in ondergrondse kleilagen bekeken.

De Europese regelgeving vraagt echter dat elke lidstaat radioactief afval op een "verantwoordelijke en veilige" manier beheert om zo "lasten voor de komende generaties te beperken". In de Europese richtlijnen staat onder meer dat diepe geologische berging voor hoogradioactief afval de voorkeur geniet, en dat de lidstaten plannen in die richting al in de zomer van 2015 moesten voorleggen aan de Europese Commissie.

Twee maanden

De Commissie heeft België eerder al een ingebrekestelling verstuurd, met daarin de vraag om meer informatie. Maar omdat het antwoord niet volstond, stuurt de Commissie ons land nu een met redenen omkleed advies: een formeel verzoek om aan het EU-recht te voldoen. Ook Spanje kreeg zo'n advies. België en Spanje krijgen nu twee maanden de tijd om maatregelen te treffen en die aan de Commissie mee te delen. Lukt dat niet, dan worden beide lidstaten mogelijk voor het Europees Hof van Justitie gedaagd, dat boetes kan opleggen.