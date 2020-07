Europese Commissie bindt de strijd aan met online kindermisbruik ISA

24 juli 2020

14u41

Bron: Belga 0 De Europese Commissie wil internetdiensten verplichten om kindermisbruik op hun platformen op te sporen, te verwijderen en te rapporteren aan de bevoegde diensten. De Commissie komt in de loop van volgend jaar met nieuwe wetgeving op de proppen.

Online kindermisbruik is wereldwijd exponentieel in opmars. Wereldwijd zijn er het afgelopen jaar 17 miljoen meldingen geweest, meer dan een vertienvoudiging in vergelijking met 9 jaar geleden. Ook in de Europese Unie is het probleem alomtegenwoordig. Het aantal meldingen van seksueel misbruik van kinderen is hier toegenomen van 23.000 in 2010 tot meer dan 725.000 vorig jaar. De coronapandemie heeft die negatieve evolutie nog versterkt: Europol merkte de afgelopen maanden een toename van het aantal foto’s en video’s online, wellicht omdat veel kinderen wekenlang in lockdown zaten met hun misbruikers.

De Europese Commissie wil online kindermisbruik beter kunnen aanpakken. “Pedofielen hebben hun aanpak de afgelopen jaren verfijnd en gaan veel gesofisticeerder te werk”, zegt Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. “We hebben dus betere tools nodig om het misbruik te detecteren, maar ook om kindermisbruik te voorkomen.”

Voorstellen

Concreet komt de Commissie volgend jaar met wetgevende voorstellen om internetbedrijven te verplichten om kinderpornografisch materiaal op te sporen, te verwijderen en alles te rapporteren aan de bevoegde diensten, met name Europol. Sommige bedrijven - onder meer Facebook-app Messenger - doen dat nu al, maar dan op vrijwillige basis.

Daarnaast wil de Europese Commissie een Europees Centrum inzake Seksueel Misbruik van Kinderen oprichten. Dat zou zich moeten spiegelen aan het National Center for Missing and Exploited Children in de VS, dat meldingen van kindermisbruik verzamelt, preventieve acties ondersteunt en slachtoffers bijstaat.

Overkoepelende strategie

Het initiatief maakt deel uit van de nieuwe strategie voor de veiligheidsunie voor de periode 2020-2025, die de Europese Commissie vrijdag heeft voorgesteld. Bedoeling is om de komende vijf jaar te evolueren naar een overkoepelende veiligheidsstrategie, “een huis met één dak dat de verschillende beleidssilo’s moet overkoepelen”, aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas. De strategie zal onder meer gericht zijn op betere bescherming van de kritieke infrastructuur, een robuustere aanpak van cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad, en een krachtiger Europees veiligheidsecosysteem, met stevigere mandaten voor Europol en Eurojust.

Naast online kindermisbruik stelde de Commissie vrijdag nog twee andere concrete beleidsinitiatieven voor. Het gaat om een nieuw actieplan voor de aanpak van drugs - met aandacht voor betere preventie en versterkte controle op georganiseerde misdaadbendes die drugs produceren en verdelen - en een nieuw actieplan voor illegale vuurwapenhandel. In dat laatste plan is onder meer aandacht voor een strengere aanpak van mensenhandelaars en meer internationale samenwerking.