Europese Commissie: "België te laat met nieuwe privacyregels". Maar volgens staatssecretaris is er geen probleem KVE

18 mei 2018

15u09

Bron: Belga 0 België en nog zeven andere EU-lidstaten zullen te laat zijn met de toepassing van de nieuwe Europese privacyregels, die op 25 mei in werking treden. Dat heeft Europees commissaris voor Justitie Vera Jourova gezegd. Volgens staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) is er echter geen probleem. "De rechten zullen gelden vanaf 25 mei", zegt zijn woordvoerster.

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, vooral bekend onder de Engelse afkorting GDPR. Er gelden dan nieuwe regels rond het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Burgers krijgen meer controle over wat er mag gebeuren met de informatie die ze dagelijks achterlaten op sociale netwerken of andere sites. Bedrijven moeten expliciete toestemming vragen voor de verwerking van data.

Maar blijkbaar loopt het in verschillende lidstaten niet zo vlot met de invoering. Amper zeven van de 28 EU-lidstaten hebben hun wetgeving al volledig aangepast, zegt Jourova. Nog eens acht lidstaten zouden de wetgeving nog net op tijd goedgekeurd krijgen. Vijf lidstaten zullen de deadline wellicht nipt missen, en acht lidstaten dreigen helemaal te laat te zijn. Bij die laatste zit België volgens Jourova.

Het zal "juridische onzekerheid" scheppen in de betrokken lidstaten, waarschuwt de eurocommissaris. Ze merkt op dat de lidstaten ruim de tijd gehad hebben, want over de nieuwe regels werd al in 2015 beslist. Ze spreekt van "onderschatting" en "nalatigheid".

Volgens Belgisch staatssecretaris Philippe De Backer klopt het niet dat België niet klaar is. "De rechten zullen vanaf 25 mei gelden", zegt zijn woordvoerster. De hervorming van de Privacycommissie is in december al goedgekeurd, klinkt het. De Europese verordening is rechtstreeks toepasbaar en heeft dus geen omzetting naar Belgisch recht nodig. Daarnaast werkt België wel nog aan een kaderwet met enkele uitzonderingen.