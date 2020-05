Europese Commissie: “België moet structureel tekort gezondheidspersoneel aanpakken” SVM

20 mei 2020

15u59

Bron: Belga 0 België kampt met een structureel tekort aan gezondheidspersoneel dat moet aangepakt worden. Dat schrijft de Europese Commissie in haar beleidsaanbevelingen voor ons land. Het gaat vooral om verplegend personeel en huisartsen.

Met haar jaarlijkse 'landenspecifieke aanbevelingen' wil de Commissie het sociaal en economisch beleid in de EU-lidstaten coördineren. Ze geeft ook aan waar voor elk land de pijnpunten liggen.

Het is geen verrassing dat die aanbevelingen deze keer helemaal in het teken staan van de coronacrisis. In februari kon de Commissie nog spreken over de laagste werkloosheidscijfers in een decennium, de hoogste werkgelegenheidsgraad ooit en positieve economische groeicijfers in elke lidstaat. Drie maanden later heeft de Covid-19-pandemie de EU met een dreigende diepe recessie geconfronteerd.

“Getroffen als een asteroïde”

In die context mag het geen verrassing heten dat de Commissie haar aanbevelingen herijkt heeft. “Ze zijn dit jaar in de eerste plaats bedoeld om de lidstaten te helpen zich een weg te banen door de storm", zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis bij de presentatie. "Het coronavirus heeft ons als een asteroïde getroffen en heeft een krater geslagen in de Europese economie."

Zo gaat er meer aandacht naar gezondheidszorg. In de Belgische ziekenhuizen staat de acute zorgverlening op punt, analyseert de Commissie. Maar de Covid-19-crisis heeft wel aangetoond dat ons land met een aantal tekortkomingen kampt wanneer zich een ernstige volksgezondheidscrisis voordoet. Zo maant de Commissie de verschillende overheden aan het "structureel tekort aan gezondheidspersoneel" aan te pakken.

5.000 vacatures

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) sprak gisteren in de Kamer nog over 5.000 vacatures voor verpleegkundigen. “Als er een nieuwe piek van het aantal coronabesmettingen komt, is het risico reëel dat er een tekort aan verpleegkundigen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra zou komen", zei ze.

Maar volgens de Commissie moet er op iets langere termijn ook voor gezorgd worden dat er voldoende huisartsen zijn. Nu al heeft ons land minder huisartsen per inwoner dan het Europese gemiddelde, binnenkort stromen er bovendien heel wat oudere artsen uit. "Dat vraagt aandacht, maar enkele recente beslissingen -zoals het toekennen van extra RIZIV-nummers- gaan alvast in de juiste richting", klinkt het bij de Commissie. Ook moet er over worden gewaakt dat er voldoende medische producten voorhanden blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschermend materieel voor gezondheidspersoneel en werknemers in andere risicovolle sectoren. Overleg tussen de verschillende beleidsniveaus is eveneens cruciaal.

Genadige aanpak

Omdat de focus bij de beleidsaanbevelingen deze keer vooral op herstel ligt, is de Commissie coulant in haar rol als begrotingswaakhond. Ze heeft beslist om tegen geen enkele lidstaat een procedure van strenger toezicht op te starten. Volgens de Europese regels moeten de lidstaten hun tekort onder de 3 procent van hun bbp houden en -in het geval van België- toewerken naar een structureel evenwicht.

De openbare schuldgraad moet dan weer worden afgebouwd tot 60 procent van het bbp. In het kader van de crisis werd eind maart al beslist de toepassing van die regels tijdelijk op te schorten, waardoor lidstaten de ruimte kregen alle financiële middelen in te zetten tegen corona. De beslissing van vandaag is daar een logische uitloper van.

“Tekort loopt op tot 8,9%”

Ook België belandt zo dus niet nog een keer op het strafbankje. Volgens de prognoses van de Commissie zal het tekort op de begroting eind dit jaar 8,9 procent van het bbp bedragen en de schuldgraad 113,8 procent. De economie zou met 7,2 procent krimpen, om in 2021 met 6,7 procent weer op te veren.

"Omdat de economische impact van deze pandemie nog steeds niet helemaal duidelijk is, hebben we te maken met uitzonderlijke onzekerheid", zei Dombrovskis. "Het is nu dan ook niet mogelijk om betekenisvolle richtsnoeren te geven voor het begrotingsbeleid op middellange termijn. In de herfst komen we hierop terug."

Pauzeknop

Hij beklemtoonde wel dat bij de toepassing van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact de pauzeknop ingedrukt werd. “Van zodra het herstel ingezet is, zal de focus weer op verantwoord begrotingsbeleid en op de houdbaarheid van de schuld liggen, zonder de stimulering van investeringen te vergeten."

België krijgt verder ook een paar aanbevelingen op het vlak van arbeidsmarktbeleid. Dat specifieke groepen als laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een handicap meer individuele ondersteuning moeten krijgen bij hun zoektocht naar werk is een klassieker. Maar in het kader van de huidige crisis is een efficiënter activeringsbeleid des te urgenter. De Commissie wil ook structurele werkloosheid vermijden, zowel bij mensen die voor de crisis zonder job kwamen te zitten als bij wie door de crisis zijn job verloor. Levenslang leren moet eveneens een aandachtspunt blijven. Tot slot vraagt de Commissie dat kmo's en zelfstandigen op voldoende liquiditeit kunnen rekenen.

