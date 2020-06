Europese Commissie: "België moet extra maatregelen nemen om ammoniakuitstoot aan te pakken” mvdb Bron: Belga

26 juni 2020

16u48 0 België moet bijkomende maatregelen nemen om de uitstoot van ammoniak (NH3) tegen 2030 voldoende te verminderen. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag aangegeven in een eerste rapport over de nationale plannen tegen luchtvervuiling.

Vier jaar geleden trad een richtlijn in werking die de lidstaten reductiedoelstellingen oplegt voor de uitstoot van vijf luchtverontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM2,5).

De Europese Commissie maakt zich sterk dat een volledige uitvoering van de richtlijn de schadelijke impact van luchtvervuiling op de gezondheid tegen 2030 met bijna de helft kan verminderen, maar een eerste analyse van de nationale programma's maakt duidelijk dat zowat alle lidstaten nog veel werk voor de boeg hebben.

België krijgt globaal gezien een goed rapport. Ons land zit voor alle doelstellingen op koers, behalve voor de ammoniakdoelstelling tegen 2030. Daar zijn bijkomende inspanningen nodig, net als in vele andere lidstaten. Het terugdringen van de ammoniakuitstoot in de landbouw wordt in heel Europa de grootste uitdaging, zo concludeerde de Commissie.

De Commissie liet de nationale programma's ook bekijken door consultants. In het Belgische programma wijzen ze op een gebrek aan leesbaarheid omdat alle doelstellingen opgesplitst zijn per gewest, met drie sets van maatregelen. Ook vonden ze onvoldoende toelichting bij bepaalde projecties en de impact van bepaalde ingevoerde en geplande maatregelen.

België moet tegen 2030 de uitstoot van ammoniak met 13 procent verminderen in vergelijking met het referentiejaar 2005. De emissie van stikstofoxiden moet met 59 procent omlaag, die van zwaveldioxide met 66 procent, van fijnstof met 39 procent en van vluchtige organische stoffen met 35 procent.

