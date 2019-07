Europese alarmdrempel ozon voor het eerst overschreden AW

26 juli 2019

17u26

Bron: Belga 0 De Europese alarmdrempel voor ozon is vandaag voor het eerst tijdens deze hittegolf overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Dat gebeurde in Aarschot, waar de hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie werd opgetekend (242 µg/m³).

Op achttien plaatsen in ons land, waarvan negen in Vlaanderen en drie in Brussel, werd vandaag de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden.

#Ozone 26 juli 2019, update 16u: zeer hoge ozonconcentraties in het centrum en (noord)oosten van het land: de Europese alarmdrempel van 240 µg/m³ werd om 16u overschreden te Aarschot (242 µg/m³). Zware inspanningen in de buitenlucht worden afgeraden. IRCEL-CELINE(@ SMOG_BE) link

Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, gelden de aanbevelingen voor de ganse bevolking.

Europese informatiedrempel

Het overschrijden van de Europese alarmdrempel is vrij uitzonderlijk, zegt Frans Fierens van Ircel. De vorige keer dateert van 2 juli 2015. Maar in het verleden kwam dit wél vaker voor. Toen was er ook meer luchtvervuiling. “In 1984 bijvoorbeeld waren er elf dagen dat de alarmdrempel werd overschreden en in 1990 nog tien dagen”, illustreert Fierens. Nu was het alweer enkele jaren geleden.



De hoge ozonconcentraties zijn het gevolg van de erg hoge temperaturen in combinatie met luchtvervuiling die vanuit de steden komt overgewaaid naar het platteland. “We hebben 41 meetplaatsen in België. We stellen vast dat het hele noordoosten van België te kampen heeft met hoge ozonconcentraties”, aldus Fierens. In Bree (239 µg/m³), Gellik (238 µg/m³) en Dessel (237 µg/m³) bijvoorbeeld werd tot 17 uur de Europese alarmdrempel net niet overschreden. Wel werd de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Rond 17 uur was dat voor twintig plaatsen in ons land trouwens het geval, waarvan tien in Vlaanderen en drie in Brussel.

Fierens merkt nog op dat er behalve informeren en waarschuwen momenteel weinig kan gedaan worden. “Voor noodmaatregelen is het nu te laat”, klinkt het. Langetermijnmaatregelen zijn wel mogelijk, maar die zouden op Europees niveau en het hele jaar door moeten gelden.

Vanaf morgen verwacht Ircel lagere ozonconcentraties.