Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) krijgt kritiek nadat ze vlogt achter het stuur: "Jammer dat jij dit doet in jouw voorbeeldfunctie"

09 december 2018

16u20

Bron: Twitter 0 Hilde Vautmans, Europees parlementslid voor Open Vld en schepen in Sint-Truiden, krijgt ervan langs op Twitter nadat ze een filmpje maakte terwijl ze aan het rijden was. “Jammer dat jij dit doet in jouw voorbeeldfunctie”, klinkt het bij Veva Daniels, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer.

In de video, die bijna anderhalve minuut duurt, vertelt Hilde Vautmans dat ze onderweg is naar huis na een partijbureau van Open Vld. “We moeten kijken hoe het nu verder moet, want de N-VA heeft gisteren de regering verlaten. Ik betreur dat toch, want we hebben met de partij goed samengewerkt de afgelopen jaren”, aldus Vautmans.

Een chaotische politieke zondag. Hoe moet het nu verder? @openvld #oranjeblauw pic.twitter.com/nmkP2IjSMM Hilde Vautmans(@ hildevautmans) link

“We delen met N-VA de analyse over asiel en migratie. Ook wij staan voor een strenge maar rechtvaardige aanpak van asiel en migratie. Soms doet men uitschijnen dat nu alle grenzen open zullen worden gegooid, dat zal niet zo zijn. Open Vld zal er alles aan doen om die buitengrenzen te versterken. Dat moeten we op Europees niveau doen”, zo vertelt Vautmans verder in het filmpje.

Voorbeeldfunctie

Het is duidelijk dat Vautmans tijdens het filmpje aan het rijden is en dat kan bij velen niet door de beugel. “Vloggen achter het stuur is echt niet oké”, zo klinkt het.

Veva Daniels, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer, reageert duidelijk met een tweet: “Dag Hilde. Zowel bij het begin als einde van het filmpje ben je je gsm actief aan het gebruiken achter het stuur. Je ogen gaan ook enkele seconden van de weg af. Je kan je aantal blinde meters berekenen: https://www.blindmeters.com/nl. Jammer dat jij dit doet in jouw voorbeeldfunctie.”

Blindmeters

Eind september lanceerde Ouders van Verongelukte Kinderen een campagne tegen sms’en achter het stuur. Met die campagne riep de vereniging aan autobestuurders op om hun gsm niet te gebruiken achter het stuur.

De vereniging ontwikkelde de website blindmeters.com waarop bestuurders zelf de test kunnen doen. Op de site wordt Google Maps omgebouwd tot een text editor en kunnen gebruikers op wegen in hun buurt een berichtje typen. Bestuurders kunnen dan meteen zien welk stuk van de weg ze gemist zouden hebben.

“Eén klein moment van onoplettendheid kan al catastrofale gevolgen hebben”, klinkt het. “Wie een bericht met de tekst “Bijna thuis” stuurt terwijl hij 120 kilometer per uur rijdt, let 287 meter lang niet op de weg.”