Europees parlementslid en gynaecoloog Petra De Sutter: “We hebben het hart uit onze zorg gehaald. Dat moet veranderen” IB

05 juli 2020

07u14

Bron: De Zondag 0 De Oost-Vlaamse gynaecoloog en Europees Parlementslid van Groen Petra De Sutter vindt dat “op de puinhoop van corona” een nieuwe samenleving gebouwd moet worden, met volksgezondheid als belangrijkste fundament. Dat stelt ze in een interview met De Zondag.

“Deze crisis heeft aan iedereen duidelijk gemaakt dat gezondheid het hoogste goed is. We hebben jarenlang bespaard op gezondheidszorg. Ik ga meer zeggen: we hebben het hart uit onze zorg gehaald. Dat moet veranderen”, zegt De Sutter aan De Zondag.

“De zorg gaat over mensen. Het mag geen bedrijf zijn dat zo efficiënt mogelijk moet werken. (…) We moeten de zorg, en eigenlijk de volledige publieke sector, versterken. Dat is de weg vooruit na corona. Maar dat is niet het enige. Als de wereld stilvalt, dan zijn er drie waarden cruciaal: gezondheid, familie en propere lucht. Dat hebben we van corona geleerd.”

Het lijkt er, haar ambities ten spijt, sterk op dat De Sutters partij niet in de regering terecht gaat komen. “Vandaag zitten de verliezers aan tafel. Dat is bitter. Ik ga dat niet ontkennen”, zegt De Sutter, die ondanks alles hoopt dat er “een volwaardige regering met een meerderheid in het parlement” gevormd wordt, mét of zonder Groen. “Ik sta persoonlijk niet te springen voor nieuwe verkiezingen. Dat zou betekenen dat de politiek faalt.”

Vlaanderen

Terwijl de formatiegesprekken voorlopig zonder Groen doorgaan, verzet De Sutter veel werk in het Europees Parlement, waar ze naar eigen zeggen “wezenlijk werk” kan verrichten, onder andere rond de Europese Green Deal, die Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet maken, al hekelt het EU-parlementslid de Vlaamse regering die stokken in de wielen steekt. “Vlaanderen staat op de rem. En dan vooral één partij: N-VA. Ik begrijp dat niet", zegt De Sutter.

“Zelfs de industrie is vragende partij voor een groene transitie. Die ziet ook wat er internationaal aan het gebeuren is. En toch is de Vlaamse regering bang. Het enige wat ze doet, is bomen planten. Dat is uiteraard een belangrijk luik, maar er is een totale omslag nodig. Als die houding niet verandert, dan zal Vlaanderen binnen tien jaar irrelevant zijn.”