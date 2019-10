Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) met het vliegtuig naar Straatsburg mvdb

23 oktober 2019

12u26

Bron: RTL - Sudpresse 0 Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) is met het vliegtuig naar Straatsburg gevlogen voor het bijwonen van de plenaire vergadering. Op haar Facebook postte ze maandagmiddag daar een foto over. Een vlucht tussen Brussels Airport en Straatsburg duurt een uurtje. Kanko’s foto leidt tot wat reacties.

“Onderweg naar Strasbourg voor de plenaire. Weer een drukke agenda. Spannend. Prettige dag allemaal — bij Brussels Airport”, schrijft Kanko's bij de foto.



“Met het vliegtuig naar Straatsburg, wat gaat Anuna daar van zeggen?” , luidt een opmerking. Iemand anders wil weten waarom Kanko niet de TGV (reisduur 3 uur 45 minuten, met de Thalys via Parijs) neemt. Het Europees Parlementslid reageert dat ze dit aanvankelijk van plan was, maar “dit vandaag niet meer ging.” “De laatste vertrekt om 9.30 uur”. De Brusselse zegt dat ze bij voorkeur met de trein reist en dat ze vandaag dan ook per TGV en Thalys naar ons land terugkeert. Ook MR-politica Frédérique Ries nam maandag de bewuste vlucht.



De Europese Parlementsleden wonen twaalf keer per jaar de plenaire vergadering in Straatsburg bij. Het merendeel komt per trein of per auto.



Vliegen draagt qua vervoer het sterkst bij aan de klimaatopwarming. Eén transatlantische vlucht veroorzaakt evenveel CO2-uitstoot als een jaar met de auto rijden.

