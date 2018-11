Europees Parlement zet hakken in het zand over meerjarenbegroting

14 november 2018

Bron: belga

Om de Europese Unie in staat te stellen alles te realiseren waar de burger om vraagt, moet het budget van de volgende meerjarenbegroting (2021-2027) opgetrokken worden tot 1.324,1 miljard euro, of 1,3 procent van het Europees bruto nationaal inkomen. Dat vraagt het Europees Parlement. De parlementsleden betreuren dat de lidstaten hun onderling standpunt over het budget nog altijd niet vastgelegd hebben.