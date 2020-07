Europees parlement verzet zich tegen meerjarenbegroting ISA

23 juli 2020

17u07

Bron: Belga 0 Het Europees parlement kan niet akkoord gaan met de Europese meerjarenbegroting tot 2027 zoals overeengekomen door de Europese Raad. Dat staat in een resolutie die donderdag is goedgekeurd. Het parlement is misnoegd over de bezuinigingen op posten als gezondheid, onderzoek en ontwikkeling en klimaat.

De Europese leiders bereikten dinsdagochtend vroeg een akkoord over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Het Europees budget ten belope van 1.074 miljard euro is gekoppeld aan een coronaherstelfonds van nog eens 750 miljard euro. Om de zuinige lidstaten over de brug te krijgen, moest Europees Raadsvoorzitter Charles Michel onder meer toestaan dat de kortingen op hun bijdrage aan de Europese begroting omhooggaan. In ruil daarvoor moest in enkele posten in de meerjarenbegroting worden geknipt.

Garanties

Het Europees Parlement moet de begroting dit najaar nog goedkeuren. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren, bleek donderdag uit een eerste debat. Manfred Weber, de fractieleider van de Europese Volkspartij, vond onder meer de besparingen in gezondheid, "ongelofelijk", zeker gezien het effect van het coronavirus op de sector.

Iraxte García, de fractieleidster van de sociaaldemocraten van S&D, zei dat ook haar fractie de besparingen niet kon aanvaarden, "niet op een moment waarop we onze strategische autonomie moeten versterken en de verschillen tussen lidstaten moeten overbruggen", zei ze.

In een resolutie die na afloop van het debat met grote meerderheid werd aangenomen, benadrukt het parlement dat het de meerjarenbegroting niet kan aanvaarden zonder aanpassingen. Het Parlement eist onder meer de garantie dat lidstaten die de rechtstaat niet respecteren geen Europese steun meer zullen krijgen. Volgens de Hongaarse premier Viktor Orban kwam die link er uiteindelijk niet, maar onder meer de Franse president Emmanuel Macron blijft erbij dat de Raad wel degelijk besliste om Europese subsidies te koppelen aan de handhaving van de principes van de rechtstaat in de lidstaten.

Het akkoord zelf blijf vaag over wat de EU-leiders kunnen doen wanneer de Europese Commissie vaststelt dat een lidstaat de fundamentele waarden en normen niet respecteert en voorstelt dat de subsidies worden stopgezet. Dacian Ciolos, de fractieleider van het liberale Renew Europe, eiste "staalharde garanties dat Europese fondsen afhankelijk worden gemaakt van het respect voor de rechtstaat, en niet louter lippendienst." Het Europees parlement wil ook duidelijkere garanties dat de Europese Unie vanaf volgend jaar eigen belastingen zal heffen.

Naast EVP, S&D en Renew Europe keurden ook onder meer de Europese groenen de tekst goed. De resolutie dient als onderhandelingsmandaat voor het Parlement in de komende onderhandelingen met het Duits voorzitterschap van de EU, die in de loop van de volgende weken zullen beginnen. Het Europees Parlement heeft een bindende stem in het Europees meerjarenbudget, maar heeft nog nooit een Europese begroting afgewezen wanneer die al groen licht kreeg van de staatshoofden en regeringsleiders.