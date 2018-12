Europees Parlement stemt voor uitkering voor buitenlanders na één dag werken kg

11 december 2018

14u26

Bron: Belga 0 Werknemers uit andere lidstaten moeten reeds na één dag werk aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering in België. Dat standpunt heeft het Europees Parlement vandaag ingenomen in Straatsburg. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Met 345 stemmen voor, 287 stemmen tegen en 24 onthoudingen schaarde het halfrond zich achter het idee dat EU-werknemers reeds na één dag werk in een andere lidstaat een aanvraag voor een werkloosheidsvergoeding moeten kunnen indienen in dat land.



Dat betekent niet dat werklozen uit andere lidstaten in België meteen een vergoeding zouden ontvangen. Ze moeten eerder al elders in de Europese Unie een bepaalde periode gewerkt hebben.



Toch veroorzaakt het voorstel onvrede onder Belgische Europarlementsleden. Sinds 2016 geldt in ons land immers de regel dat EU-werknemers drie maanden in ons land gewerkt moeten hebben vooraleer ze aanspraak maken op een uitkering.

Onderhandelen

Over het voorstel moeten de Europarlementsleden nog onderhandelingen voeren met de Europese ministers van Werk. Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) pleit voor het behoud van de drempel van drie maanden, maar voldoende lidstaten raakten het voor de zomer eens over een termijn van één maand.