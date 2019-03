Europees parlement stemt voor afschaffing zomer- en wintertijd AW TTR

26 maart 2019

13u15

Bron: Belga 42 Het Europees Parlement wil de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd in 2021 afschaffen. Dat standpunt heeft het halfrond vandaag in Straatsburg ingenomen.

Dit weekeinde schakelen we weer over op het zomeruur. Als het van het Europees Parlement afhangt, gebeurt die switch binnen twee jaar voor het laatst. Een meerderheid van 410 tegen 192 parlementsleden schaarde zich achter het idee om het halfjaarlijkse geschuif met de klokwijzers binnen twee jaar af te schaffen.



Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 voor een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die vervolgens de wintertijd verkiezen, zouden in oktober dat jaar een laatste keer omschakelen.

Onderlinge tijdsregeling

Die lidstaten zijn onderling echter nog niet tot een besluit gekomen. Het Europees Parlement dringt er alvast op aan dat ze de tijd nemen om onderling overleg te plegen en gecoördineerde keuzes te maken, om een lappendeken aan verschillende tijdsregelingen te vermijden.

De Europarlementsleden willen dat de lidstaten hun keuze tegen april 2020 meedelen aan de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie moet dan nagaan of die keuzes het functioneren van de Europese eenheidsmarkt kunnen schaden. In dat geval moet de Commissie kunnen beslissen om de afschaffing uit te stellen.

Het debat over zomer- en wintertijd nam vorig jaar een vlucht na een openbare consultatie die de Europese Commissie had georganiseerd. Een recordaantal van 4,6 miljoen Europeanen nam eraan deel, en de meesten spraken zich uit voor de afschaffing. Dat was ook de mening van een ruime meerderheid van de zowat 50.000 deelnemende Belgen.

Gezondheid

“De negatieve effecten van het klokverzetten wegen zwaarder door dan de positieve”, meent Tom Vandenkendelaere (CD&V). Hij wijst op gezondheidsproblemen bij baby’s, jonge kinderen en ouderen wier bioritme wordt verstoord, en op het omzetverlies in de melkveesector door een lagere productie. Om energie te besparen, is de maatregel ook niet meer efficiënt. “Het wordt dus tijd dat we dit reliek uit de jaren zeventig afschaffen en de discussie voor eens en voor altijd beslechten.”

Uit die openbare consultatie bleek voorts dat 56 procent liefst in permanente zomertijd wil leven, en 32 procent in wintertijd. De voorkeur verschilt wel sterk van land tot land. Onder de Belgische respondenten waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd. In Nederland daarentegen wou een lichte meerderheid van de deelnemers liever in wintertijd leven.

