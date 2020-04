Europees Parlement stelt gebouw en vervoer ter beschikking tijdens coronacrisis WDw

01 april 2020

16u52

Bron: Belga 0 Het Europees Parlement stelt de Brusselse autoriteiten een gebouw en een vloot aan dienstauto’s en vrachtwagens ter beschikking om te helpen in de coronacrisis. Dat heeft woordvoerder Jaume Duch gemeld.

Secretaris-generaal Klaus Welle heeft woensdagochtend het Brussels gewest aangeboden om middelen van het Europees Parlement in te schakelen in de strijd tegen de coronacrisis. Daarbij denkt het halfrond in eerste instantie aan het Helmut Kohl-gebouw aan het Meeusplein en een honderdtal dienstauto’s en vrachtwagens met chauffeurs.

Het gebouw zou bijvoorbeeld dienst kunnen doen als veldhospitaal, of als tijdelijke residentie voor mensen met nood aan bijstand Jaume Duch, woordvoerder Europees Parlement

"Parlementsvoorzitter David Sassoli en de diensten zijn al enkele dagen aan het bekijken hoe het parlement concrete hulp kan bieden", licht Duch toe. “Het gebouw zou bijvoorbeeld dienst kunnen doen als veldhospitaal, of als tijdelijke residentie voor mensen met nood aan bijstand. De chauffeurs zouden kunnen helpen met het vervoer van voedingsmiddelen of medicijnen." Mogelijk stelt het parlement de komende dagen nog meer middelen ter beschikking.

Zetel in Straatsburg hard getroffen

Het Europees Parlement doet gelijkaardige gestes aan Luxemburg en Straatsburg, de twee andere plaatsen waar het gebouwen bezit. Door het toenemen van telewerk staan een aantal gebouwen grotendeels leeg. In de zetel in Straatsburg, die bijzonder hard wordt getroffen door de coronapandemie, houden de Europarlementsleden normaliter twaalf keer per jaar een vierdaagse plenaire zitting. Vanwege de crisis is de eerstvolgende zitting in de Elzas ten vroegste in september gepland.

Lees ook: Brussels gezondheidsminister Alain Maron besmet met coronavirus