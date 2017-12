Europees parlement 'redt' broodje kebab Frans Boogaard

Het broodje kebab is gered! Dönerverkopers kunnen probleemloos beperkte hoeveelheden fosfaat gebruiken bij het invriezen van hun vlees.

In de debatten in het Europees parlement ging het er vandaag al even heet aan toe als rond de bekende vleesspies zelf. Links vreest schade voor de volksgezondheid door het gebruik van fosfaat en wilde daarom het eindoordeel afwachten van het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA, dat eind volgend jaar met nieuwe rapporten komt. Rechts heeft daar geen zin in en sprak van bangmakerij en paniekvoetbal.

"Er is geen enkel bewijs dat fosfaten de volksgezondheid schaden", aldus christendemocratisch woordvoerster Renate Sommer. Toevoeging van fosfaat zou niet alleen leiden tot meer smaak- en vochtbehoud, maar zou ook het vlees beter bij elkaar houden. "Zonder fosfaten zal vlees in fastfoodrestaurants al snel de vorm aannemen van een olifantenpoot", aldus Sommer.

"Wij zijn helemaal niet uit op een fosfaatverbod", aldus de sociaaldemocratische woordvoerster. "We willen alleen nader onderzoek en in afwachting daarvan de status quo." Volgens haar doen de voorstanders van fosfaat alsof er duizenden banen verdwijnen en "voeden zij de hysterie in vooral Duitse media."



Volgens Sommer is de hoeveelheid fosfaten die kebabeters tot zich nemen ‘verwaarloosbaar’, en krijgt de doorsnee consument ‘veel meer’ fosfaten binnen door cola te drinken. "Als dat waar is, moeten we ook daar naar kijken", aldus parlementariër Bart Staes (Groen).







Zonder fosfaten krijgt de kebabeter volgens Staes meer kebab op zijn brood, want minder water en bindmiddel, en weet hij zeker dat hij geen enkel risico loopt. Volgens Annie Schreijer, fractiegenote van Sommer, ‘heeft het gezond verstand gezegevierd’.